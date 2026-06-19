Se inauguró la muestra de Pablo Grillo en el Congreso: "Su mirada muestra lo que muchos quieren ocultar"

A pesar de los intentos de censura, finalmente se concretó la muestra del fotógrafo Pablo Grillo en el Congreso. El evento fue organizado por el senador Eduardo "Wado" de Pedro, de Fuerza Patria, que propuso un reconocimiento al fotoperidista, víctima de la violencia institucional del gobierno de Javier Milei.
La exposición quedó inaugurada en el Anexo de la Cámara alta, donde el legislador le entregó un diploma de honor al trabajador de prensa en reconocimiento a su labor como periodista.
"Queríamos reparar el daño que una parte del Estado le había hecho, y reconocer su tarea militante como fotógrafo", aseguró De Pedro, quien fue el impulsor del homenaje.
"La mirada de Pablo muestra lo que muchos quieren ocultar. En él reconocemos a todos los fotoperiodistas que cuentan la verdad que vivimos los argentinos y argentinas. Verlo hoy recuperándose, con esa enorme energía positiva, es una alegría y una esperanza. ¡Gracias, Pablo!", agregó el militante de H.I.J.O.S. en redes sociales.
La exposición estaba prevista para el 8 de mayo, Día Nacional contra la Violencia Institucional, pero la censura la demoró hasta este viernes 19 de junio. Grillo tuvo el acompañamiento de su familia, sus abogados, el CELS e integrantes del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y la Asociación de Reporteros Gráficos (Argra).
Cómo avanza la causa de Pablo Grillo
La jueza federal María Servini cerró la etapa de instrucción y elevó a juicio oral el tramo de la causa contra el gendarme Héctor Jesús Guerrero, acusado de dispararle a quemarropa en la cabeza a Pablo Grillo durante una represión frente al Congreso. A su vez, se ordenó investigar la cadena de mando del operativo.
El fotoperiodista se encuentra recuperado y activo: participó de la reciente despedida pública de Carlos Alberto "El Indio" Solari e inauguró su trabajo fotográfico en el Congreso este viernes 19 de junio de 2026.