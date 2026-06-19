Se inauguró la muestra de Pablo Grillo en el Congreso: "Su mirada muestra lo que muchos quieren ocultar" La exposición debía ser inaugurada el 8 de mayo pasado, pero las autoridades del Senado censuraron la actividad. El fotógrafo, sobreviviente de la represión ordenada por la exministra Patricia Bullrich, estuvo acompañado de su familia y colegas, y se mostró feliz por su recuperación y volver a estar en la calle. Por Agregar C5N en









Pablo Grillo en la inauguración de la exposición en el Senado. Redes sociales

A pesar de los intentos de censura, finalmente se concretó la muestra del fotógrafo Pablo Grillo en el Congreso. El evento fue organizado por el senador Eduardo "Wado" de Pedro, de Fuerza Patria, que propuso un reconocimiento al fotoperidista, víctima de la violencia institucional del gobierno de Javier Milei.

La exposición quedó inaugurada en el Anexo de la Cámara alta, donde el legislador le entregó un diploma de honor al trabajador de prensa en reconocimiento a su labor como periodista.

"Queríamos reparar el daño que una parte del Estado le había hecho, y reconocer su tarea militante como fotógrafo", aseguró De Pedro, quien fue el impulsor del homenaje.

Hace un año, las fuerzas de Bullrich casi lo matan mientras cubría la marcha de los jubilados. Una parte del Estado fue responsable de ese daño. Otra parte, tiene la responsabilidad de reconocerlo, acompañarlo y garantizar que los trabajadores de prensa puedan trabajar con… pic.twitter.com/4FIrqikzTD — Wado de Pedro (@wadodecorrido) June 19, 2026 "La mirada de Pablo muestra lo que muchos quieren ocultar. En él reconocemos a todos los fotoperiodistas que cuentan la verdad que vivimos los argentinos y argentinas. Verlo hoy recuperándose, con esa enorme energía positiva, es una alegría y una esperanza. ¡Gracias, Pablo!", agregó el militante de H.I.J.O.S. en redes sociales.

La exposición estaba prevista para el 8 de mayo, Día Nacional contra la Violencia Institucional, pero la censura la demoró hasta este viernes 19 de junio. Grillo tuvo el acompañamiento de su familia, sus abogados, el CELS e integrantes del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y la Asociación de Reporteros Gráficos (Argra).