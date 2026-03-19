Pablo Grillo, tras el alta definitiva: "Los milagros se construyen" En una entrevista exclusiva con C5N el reportero gráfico recordó cómo fue el ataque de Gendarmería por el que estuvo en coma, y cómo logró su recuperación con el apoyo de la comunidad, su familia y amigos. Por + Seguir en







El periodista cubría una movilización en apoyo a los jubilados, en el marco de un operativo de seguridad federal. C5N

El fotógrafo Pablo Grillo, herido por Gendarmería en una marcha de jubilados, el 12 de marzo del 2025, frente al Congreso. "No soy tan creyente. El milagro se construye. Yo seguía las marchas de jubilados y ya se veía venir...", definió en una entrevista exclusiva con C5N.

"Hoy estoy bien, después de ester internado un años. Tengo el alta definitiva", aseguró la víctima de violencia institucional de las fuerzas de seguridad al mando de la exministra Patricia Bullrich.

El joven recibió un impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en el cráneo disparado por personal de Gendarmería Nacional, lo que le provocó heridas graves y un largo proceso de rehabilitación.

Grillo recibió en su casa de Ensenada, en la Provincia de Buenos Aires, al periodista Nicolás Munafó. Se lo vio sonriente y reflexivo, y no dudó en detallar lo que recuerda del día trágico en que el cabo Héctor Jesús Guerrero, junto a otros gendarmes, lo reprimieron cuanto tomaba una foto.

"Ese miércoles... hubo rispideces y me calcé la cámara, y salí a buscar documentos y ahí cuando te ven llegar con la cámara y te empiezan a pisar", aseguró y agregó: "Había una orden de reprimir. Vi como cargaban, como apuntaban. Uno busca documentar. Yo soy documentalista", remarcó sobre su profesión.