19 de marzo de 2026 Inicio
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Pablo Grillo, tras el alta definitiva: "Los milagros se construyen"

En una entrevista exclusiva con C5N el reportero gráfico recordó cómo fue el ataque de Gendarmería por el que estuvo en coma, y cómo logró su recuperación con el apoyo de la comunidad, su familia y amigos.

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El periodista cubría una movilización en apoyo a los jubilados, en el marco de un operativo de seguridad federal.

C5N

El fotógrafo Pablo Grillo, herido por Gendarmería en una marcha de jubilados, el 12 de marzo del 2025, frente al Congreso. "No soy tan creyente. El milagro se construye. Yo seguía las marchas de jubilados y ya se veía venir...", definió en una entrevista exclusiva con C5N.

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"Hoy estoy bien, después de ester internado un años. Tengo el alta definitiva", aseguró la víctima de violencia institucional de las fuerzas de seguridad al mando de la exministra Patricia Bullrich.

El joven recibió un impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en el cráneo disparado por personal de Gendarmería Nacional, lo que le provocó heridas graves y un largo proceso de rehabilitación.

Grillo recibió en su casa de Ensenada, en la Provincia de Buenos Aires, al periodista Nicolás Munafó. Se lo vio sonriente y reflexivo, y no dudó en detallar lo que recuerda del día trágico en que el cabo Héctor Jesús Guerrero, junto a otros gendarmes, lo reprimieron cuanto tomaba una foto.

"Ese miércoles... hubo rispideces y me calcé la cámara, y salí a buscar documentos y ahí cuando te ven llegar con la cámara y te empiezan a pisar", aseguró y agregó: "Había una orden de reprimir. Vi como cargaban, como apuntaban. Uno busca documentar. Yo soy documentalista", remarcó sobre su profesión.

Cuando le consultaron por la foto que tomó al momento de la agresión se rió, nervioso, y pudo relatar paso a paso cómo fue la secuencia después del disparo de gas: "Vi la foto una vez. Vi cuando salió un tiro en la cabeza. Me acuerdo cuando me subieron a la ambulancia...", y se quedó callado recordando para si mismo.

Pedro Grillo, a su victimario: "Acepto las disculpas pero que avance la Justicia"

Grillo remarcó que no guarda rencor por el cabo Guerrero, y que le "tocaría el hombre" y le diría: "Compañero, estuviste bien, pero tenes puntaría... tu juguete es un arma", subrayó. Además, remarcó que si bien la justicia porteña condenó al gendarme, desde el Gobierno "mienten y mienten descaradamente" en la causa. "Le acepto las disculpas (a Héctor Guerrero), pero que avance la justicia", concluyó en la nota con C5N.

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