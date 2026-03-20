20 de marzo de 2026 Inicio
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Pablo Grillo, contra el Gobierno: "Quiere desaparecer a los militantes como hizo la dictadura"

El fotoperiodista y militante resaltó el contexto de represión de Javier Milei contra el pueblo que reclama y el ensañamiento con la prensa, y pidió que la Justicia llegue hasta la exministra Patricia Bullrich.

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Pablo Grillo pidió que se juzgue a la extitular de Seguridad por su caso.

C5N

Pablo Grillo habló a corazón abierto del momento en que las fuerzas de la Gendarmería Nacional, al mando de la exministra Patricia Bullrich, le dispararon un cartucho de gas lacrimógeno que le impactó de lleno en la cabeza. "La derecha quiere hacer desaparecer a los militantes como hizo la dictadura", afirmó.

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El fotoperiodista y militante habló en exclusiva con C5N y denunció la estigmatización que sufrió por parte del Gobierno debido a su militancia, mientras luchaba por su vida en el Hospital Ramos Mejía. "Entre los militantes no nos sacamos ficha, en cambio la derecha sí: te saca ficha si sos militante", reflexionó.

El trágico episodio ocurrió el 12 de marzo de 2025, cuando el fotógrafo documentaba una marcha de jubilados frente al Congreso, como todos los miércoles, y quedó a merced del disparo del cabo Héctor Jesús Guerrero, que le tiró a matar aunque tenía el chaleco de prensa.

En la entrevista con Nicolás Munafó, Grillo trazó un paralelismo entre la represión del gobierno de Javier Milei y el golpe de Estado, ocurrido hace 50 años: "Si los dejás caminar un poco nos empiezan a desaparecer, como pescaditos que salen a pescar", fue su comparación.

Al final, sostuvo que "la cámara les hace ruido" y explicó que seguirá retratando lo que pasa en la realidad como lo hizo ese miércoles: "No es un arma, pero es una herramienta con la que retrato lo que quiero". Además, aseguró que seguirá trabajando "sin casco, como se tiene que trabajar".

En relación a la causa judicial por el ataque, el fotógrafo admitió que "no confía que avance más arriba" en la cadena de responsabilidades, aunque le gustaría que la Justicia llegue hasta la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para "que pague".

El reportero gráfico fue dado de alta tras pasar un año internado en varios centros médicos, primero en coma y terapia intensiva y luego en rehabilitación. Ya se encuentra en la casa de su familia, en Remedios de Escalada, donde dio la primera entrevista a C5N.

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