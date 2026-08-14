15 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Nancy Pazos analizó la caída de imagen de Javier Milei: "Hoy no gana un ballotage"

La conductora analizó el escenario electoral, cuestionó las medidas económicas del Gobierno y apuntó contra Milei, Caputo y la estrategia oficial para 2027.

Por

En su editoral, Nancy Pazos se refirió a las próximas elecciones presidenciales. 

C5N

EComo cada viernes, Nancy Pazos realizó su editorial en Inteligencia Artesanal por C5N, donde analizó una semana marcada por los movimientos políticos de cara a 2027, la estrategia del Gobierno para eliminar las PASO, el rumbo económico y el impacto social de las medidas impulsadas por Javier Milei.

La medida busca reafirmar la defensa de los derechos infantiles frente a los cambios impulsados desde la administración central.
Te puede interesar:

En contraposición a la postura de Milei, la Provincia avaló el Día de la Infancia

En ese contexto, la periodista puso el foco en las posibilidades electorales del oficialismo y sostuvo que Milei atraviesa un momento de debilidad. "Javo hoy no gana un ballotage, no le gana el ballotage ni a Drácula", afirmó Pazos, aunque aclaró que "todavía falta mucho" para la próxima elección presidencial.

La conductora también se refirió a la estrategia oficial para modificar el sistema electoral y consideró que el Gobierno necesita evitar una eventual unidad opositora. "Necesitan voltear las PASO, al menos por esta vez", advirtió, antes de plantear que el objetivo sería impedir que los distintos sectores del peronismo conformen una unidad.

La inflación de julio lejos de comenzar con cero: el INDEC confirmó que fue de 2,1%

Otro de los ejes de su editorial fue la inflación de julio, que llegó al 2,1% según el INDEC, y la contrastó con las promesas económicas del Presidente. Pazos recordó los pronósticos realizados por Milei y lanzó: "Prometiste cero, Javo... Dijiste para agosto que iba a ser cero y no cumpliste".

La periodista avanzó además sobre el impacto del modelo económico en los sectores más vulnerables y puso el foco en los argentinos endeudados. "Es la gente de a pie la que está quedando afuera de este sistema", afirmó, antes de advertir que muchos de quienes atraviesan esa situación habían respaldado al oficialismo y que esa decepción también empieza a repercutir entre los jóvenes.

Nancy Pazos contra las decisiones de Luis Caputo: "Ellos son los que regulan y desregulan"

Pazos cuestionó al ministro de Economía, Luis Caputo, por su fría postura frente a las altas tasas de interés aplicadas por las billeteras virtuales y el endeudamiento de las familias argentinas. Tras escuchar declaraciones del funcionario, lanzó una dura crítica: "Dice que no puede hacer nada, pero son ellos los que regulan y desregulan", y agregó: "Se ufana de cagarnos en público".

"Lo venden como la panacea, pero fue justamente eso lo que llegó al corralito en el 2001", explicó Pazos al referirse a los préstamos en dólares que ofrecen hoy los bancos y planteó que aquella restricción buscaba evitar que entidades financieras prestaran moneda extranjera a personas o empresas que no generaran ingresos en esa misma divisa.

La crisis, los despidos y la enseñanza que deja la ausencia del Estado

La conductora también puso el foco en el impacto del modelo económico sobre el empleo y las pequeñas empresas. Para ejemplificarlo, Pazos mostró el testimonio de un empresario cuya fábrica textil cerró y dejó a más de 120 trabajadores sin empleo, además de recuperar su reflexión sobre el vínculo entre las decisiones políticas y la economía.

A partir de ese testimonio, la periodista señaló que una de las consecuencias de la gestión de Milei es que algunas personas que históricamente se mantuvieron alejadas de la política comenzaron a interesarse por las decisiones electorales. "Este gobierno de mierda nos está dejando la enseñanza de para qué sirve la política", afirmó.

Finalmente, Pazos repasó la cena que reunió a distintos referentes del peronismo y la interpretó como otro de los movimientos relevantes de una semana atravesada por la reorganización política. Para la periodista, los encuentros entre sectores de la oposición forman parte de una carrera electoral hacia 2027 que "ya arrancó fuerte".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El DNU lleva las firmas de Javier Milei y Luis Caputo.

El Gobierno oficializó los préstamos en dólares para empresas que no exportan

Se profundiza la caída del empleo registrado y cierre de empresas. 

Crisis laboral en la era Milei: en mayo, se perdieron 2.265 puestos de trabajo por día

Las cifras de hospitales nacionales como el Garrahan desmienten las afirmaciones libertarias. 

Los datos detrás de otro decreto "tribunero" de Milei: los extranjeros en hospitales públicos no llegan ni al 1%

¿Se complica el programa económico del Gobierno?

Inflación de julio: los motivos por los que volvería a ubicarse arriba del 2%

Rescataron con vida a la médica Diana Troncoso tras 30 horas de dramático operativo.

Milagro en Colombia: rescataron a una mujer con vida tras 30 horas atrapada entre los escombros

El fuerte mensaje de Kicillof a Milei.

Kicillof cruzó a Milei por el estado de las rutas: "Es fácil hablar de superávit cuando es a costa del pueblo"

Rating Cero

Aseguran que Maxi López intentó coquetear con una modelo.

Aseguran que Maxi López se mensajeó con otra mujer mientras estaba con Daniela Christiansson: "Me mandó fotos desnudo"

Claudia y una denuncia a una ex Gran Hermano.

La mamá de L-Gante sufrió un robo y acusó a una ex Gran Hermano

Marta Fort contó la estrategia que usó con su novio.

Marta Fort reveló su estrategia para descubrir si su nuevo novio estaba casado o tenía hijos

Moria y Lali durante la grabación de Quiénes son?.

Lali salió a despejar dudas y reafirmó su "adoración" por Moria tras el lanzamiento de su serie

La hija de Natacha Jaitt la homenajeó en sus redes.

La hija de Natacha Jaitt le dedicó una conmovedora carta por su cumpleaños: "Te silenciaron"

La Joaqui se presentó en México. 

El sorprendente look de La Joaqui en su primer show tras la separación de Luck Ra: ¿palito para su ex?

últimas noticias

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 15 de agosto

Hace 1 hora
play

Nancy Pazos analizó la caída de imagen de Milei: "Hoy no gana un ballotage"

Hace 1 hora
Aseguran que Maxi López intentó coquetear con una modelo.

Aseguran que Maxi López se mensajeó con otra mujer mientras estaba con Daniela Christiansson: "Me mandó fotos desnudo"

Hace 1 hora
Claudia y una denuncia a una ex Gran Hermano.

La mamá de L-Gante sufrió un robo y acusó a una ex Gran Hermano

Hace 1 hora
Romina Calvo sufrió 40 puñaladas por parte de su pareja. 

Femicidio en Villa Devoto: la autopsia reveló que Romina Calvo recibió 40 puñaladas

Hace 2 horas