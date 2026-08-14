Nancy Pazos analizó la caída de imagen de Javier Milei: "Hoy no gana un ballotage"

La conductora analizó el escenario electoral, cuestionó las medidas económicas del Gobierno y apuntó contra Milei, Caputo y la estrategia oficial para 2027.

EComo cada viernes, Nancy Pazos realizó su editorial en Inteligencia Artesanal por C5N, donde analizó una semana marcada por los movimientos políticos de cara a 2027 , la estrategia del Gobierno para eliminar las PASO, el rumbo económico y el impacto social de las medidas impulsadas por Javier Milei.

En ese contexto, la periodista puso el foco en las posibilidades electorales del oficialismo y sostuvo que Milei atraviesa un momento de debilidad. "Javo hoy no gana un ballotage, no le gana el ballotage ni a Drácula", afirmó Pazos, aunque aclaró que "todavía falta mucho" para la próxima elección presidencial.

La conductora también se refirió a la estrategia oficial para modificar el sistema electoral y consideró que el Gobierno necesita evitar una eventual unidad opositora. "Necesitan voltear las PASO, al menos por esta vez", advirtió, antes de plantear que el objetivo sería impedir que los distintos sectores del peronismo conformen una unidad.

Otro de los ejes de su editorial fue la inflación de julio, que llegó al 2,1% según el INDEC, y la contrastó con las promesas económicas del Presidente. Pazos recordó los pronósticos realizados por Milei y lanzó: "Prometiste cero, Javo... Dijiste para agosto que iba a ser cero y no cumpliste".

La periodista avanzó además sobre el impacto del modelo económico en los sectores más vulnerables y puso el foco en los argentinos endeudados. "Es la gente de a pie la que está quedando afuera de este sistema", afirmó, antes de advertir que muchos de quienes atraviesan esa situación habían respaldado al oficialismo y que esa decepción también empieza a repercutir entre los jóvenes.

Nancy Pazos contra las decisiones de Luis Caputo: "Ellos son los que regulan y desregulan"

Pazos cuestionó al ministro de Economía, Luis Caputo, por su fría postura frente a las altas tasas de interés aplicadas por las billeteras virtuales y el endeudamiento de las familias argentinas. Tras escuchar declaraciones del funcionario, lanzó una dura crítica: "Dice que no puede hacer nada, pero son ellos los que regulan y desregulan", y agregó: "Se ufana de cagarnos en público".

"Lo venden como la panacea, pero fue justamente eso lo que llegó al corralito en el 2001", explicó Pazos al referirse a los préstamos en dólares que ofrecen hoy los bancos y planteó que aquella restricción buscaba evitar que entidades financieras prestaran moneda extranjera a personas o empresas que no generaran ingresos en esa misma divisa.

La crisis, los despidos y la enseñanza que deja la ausencia del Estado

La conductora también puso el foco en el impacto del modelo económico sobre el empleo y las pequeñas empresas. Para ejemplificarlo, Pazos mostró el testimonio de un empresario cuya fábrica textil cerró y dejó a más de 120 trabajadores sin empleo, además de recuperar su reflexión sobre el vínculo entre las decisiones políticas y la economía.

A partir de ese testimonio, la periodista señaló que una de las consecuencias de la gestión de Milei es que algunas personas que históricamente se mantuvieron alejadas de la política comenzaron a interesarse por las decisiones electorales. "Este gobierno de mierda nos está dejando la enseñanza de para qué sirve la política", afirmó.

Finalmente, Pazos repasó la cena que reunió a distintos referentes del peronismo y la interpretó como otro de los movimientos relevantes de una semana atravesada por la reorganización política. Para la periodista, los encuentros entre sectores de la oposición forman parte de una carrera electoral hacia 2027 que "ya arrancó fuerte".