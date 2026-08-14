14 de agosto de 2026 Inicio
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Crisis laboral en la era de Javier Milei: en mayo, se perdieron 2.265 puestos de trabajo por día

Se tratan de datos oficiales brindados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo donde detalla que, en el mismo periodo, cerraron 2.371 empresas, en especial en el comercio y la industria manufacturera. En lo que va del año, la desvinculación laboral de trabajadores registrados alcanzó los 113.897.

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Se profundiza la caída del empleo registrado y cierre de empresas. 

Se profundiza la caída del empleo registrado y cierre de empresas. 

Mayo extendió la crisis laboral en la era Milei, la cual parece no encontrar su piso ya que los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos marcan que, en el quinto mes del año, 2.265 personas se quedaron por día sin trabajo y se produjo el cierre de 2.371 empresas, en especial en el comercio y la industria manufacturera.

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La información oficial, analizada por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), expone una evolución constante en la pérdida del empleo formal registrado. Desde comenzado el gobierno libertario, la cantidad de personas que fueron desvinculadas de sus trabajos es de 411.663, mientras que la clausura de las empresas alcanza las 30.633.

En tanto, según los datos de la SRT, en diciembre 2025 había 489.749 empleadores, una cifra que descendió a 481.724 en mayo. En abril había 484.095. En cuanto a los empleados, en diciembre de 2025 había 9.559.457 y en mayo, 9.445.560.

Según el organismo, "un aspecto crítico de esta evolución es el rol de las aperturas y los cierres de empresas. La contracción en el stock de empresas no se origina necesariamente en un volumen de cierres históricamente elevado, sino en una marcada debilidad en la apertura de nuevas unidades productivas".

Y agrega: "Esta asimetría revela que el problema estructural de la dotación empresarial reside en la escasa creación de firmas, la cual no alcanza a compensar la salida natural de empresas del sistema. En consecuencia, la pérdida de unidades productivas se explica fundamentalmente por un déficit en la tasa de natalidad empresarial más que por una aceleración atípica en los ceses de actividad".

Los sectores que lideraron la destrucción de empresas en mayo

  • Comercio al por mayor y al por menor: - 841
  • Industria manufacturera: - 403
  • Servicios de alojamiento y servicios de comida: - 341
  • Servicios de transporte y almacenamiento: - 210
  • Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: - 156
  • Servicios inmobiliarios: - 113
  • Servicios de asociaciones y servicios personales: - 81
  • Actividades administrativas y servicios de apoyo: - 60
  • Servicios profesionales, científicos y técnicos: - 48
  • Construcción: - 42
  • Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento: - 40
  • Información y comunicaciones: - 25
  • Enseñanza: - 15
  • Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales: - 9
  • Intermediación financiera y servicios de seguros: - 4
  • Suministro de agua, cloacas, gestión de residuos: - 3
  • Explotación de minas y canteras: + 1
  • Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado: +2
  • Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria : + 6
  • Salud humana y servicios sociales: + 11
  • TOTAL: 2.371

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