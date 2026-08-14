Cruce político: en contraposición a la postura de Javier Milei, la Provincia avaló el Día de la Infancia

Con la Resolución N°2788-2025 del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires declaró de Interés Provincial el Día de la Infancia, distanciándose de la postura del Gobierno nacional y del presidente Javier Milei, que decidió regresar a la denominación Día del Niño.
Con esta medida, la administración de Axel Kicillof se alineó con las normativas internacionales para la conmemoración y fijó el 20 de noviembre como fecha de Interés Provincial, de acuerdo con la ONU.
La decisión del gobierno bonaerense se opone a la decisión del Ejecutivo Nacional que, de cara a la celebración del tercer domingo de agosto, modificó el nombre del Día de la Infancia por el Día del Niño, a través de la cartera de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello.
La norma se aprobó con el acompañamiento de la Cámara de Diputados de la PBA, y en su fundamento destaca que el 20 de noviembre es una fecha emblemática para el mundo, ya que evoca la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño (1959) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989).
La defensa de los derechos infantiles
Desde el gobierno de la Provincia de Buenos Aires remarcaron el carácter educativo, social y de sensibilización de la conmemoración del 20 de noviembre como Día de la Infancia, en concordancia con la ONU. La medida busca fortalecer las políticas públicas enfocadas en garantizar el acceso a una educación de calidad, a la salud integral y a la protección efectiva frente a cualquier forma de violencia o vulneración hacia los más chicos.