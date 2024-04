Sandra Pettovello también cruzó a Benegas Lynch por la educación obligatoria

La ministra de Capital Humano le respondió al diputado nacional, quien había asegurado que "la libertad también es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo". Ya hubo contestaciones desde la oposición y hasta desde Unicef.

En su cuenta de Instagram agregó: "Esto permite que los niños puedan educarse, ampliando sus horizontes, para desarrollar un proyecto de vida propio en el contexto de culturas cada vez más complejas, lo que vuelve imprescindible una alfabetización integral”.

Sandra Pettovello

A pesar de que no lo nombró directamente, resaltó la importancia del valor de la educación obligatoria. “La libertad de enseñanza, hija de la libertad de conciencia, promueve que los padres sean los primeros y naturales educadores, pero esto no conlleva un dominio ilimitado sobre sus hijos. El Estado y la sociedad civil también forman parte de la tutela de la educación”.

En cuanto a la obligación en la educación agregó que “derivó muchas veces en el adoctrinamiento o en monopolio ideológico, pero de esto no deben seguirse falsas soluciones que caen en otros absolutismos, como el de los padres sobre los hijos”.

Unicef le contestó a Benegas Lynch tras las declaraciones sobre la educación obligatoria

Sin mencionar con nombre al economista Alberto Benegas Lynch, UNICEF expresó en un posteo de Twitter: "Trabajar aleja a los chicos y las chicas de su derecho a aprender, jugar y crecer felices. Para cada infancia #DerechoALaEducacion".

Benegas Lynch, megapolémico, defiende el derecho de los padres a hacer trabajar a sus hijos en lugar de mandarlos al colegio

Aún sin definiciones entre el Gobierno y los gobernadores ante la negociación por la ley Ómnibus y el paquete fiscal, el diputado Alberto Benegas Lynch dio una polémica opinión sobre la educación, al asegurar que no cree en su obligatoriedad y al denostar la supuesta injerencia que ejerce el Estado nacional sobre las familias.

“No creo en la obligatoriedad de la educación. Es una responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor”, lanzó Benegas Lynch y agregó: “Muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller junto al padre trabajando y no lo puede mandar a la universidad”.

Bertie Benegas Lynch

En ese sentido, el legislador se preguntó “¿cómo va a ser el Estado el que decide sobre el chico?”.

“A mí ni se me ocurre una cosa más invasiva”, señaló el legislador libertario en FM Milenium y justificó: “La libertad también es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo”.

Más allá de su fuerte línea discursiva, Benegas Lynch consideró que la educación “es el eje de la civilización”.