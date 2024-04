Unicef le respondió a Benegas Lynch: "Trabajar aleja a los chicos y las chicas de su derecho a aprender y crecer felices"

"Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. Es una responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor. Muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller junto al padre trabajando y no lo puede mandar a la universidad", expresó el diputado en declaraciones radiales.