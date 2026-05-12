12 de mayo de 2026 Inicio
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La Libertad Avanza repudió la marcha universitaria y la calificó como una "movilización política opositora"

El oficialismo difundió un comunicado en la previa de la cuarta marcha nacional universitaria convocada para este martes en Plaza de Mayo.

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La Libertad Avanza repudió la marcha universitaria y la calificó como una movilización política opositora

La Libertad Avanza repudió la marcha universitaria y la calificó como una "movilización política opositora"

En la previa de la cuarta marcha nacional universitaria que se realizará este martes en Plaza de Mayo, La Libertad Avanza difundió un duro comunicado contra la movilización convocada por rectores, docentes, estudiantes y gremios universitarios. El oficialismo calificó la protesta como una “marcha política opositora” y volvió a defender la política de ajuste impulsada por el presidente Javier Milei.

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El texto fue difundido en redes sociales bajo el título “Marcha política opositora de este martes 12 de mayo” y apunta directamente contra el reclamo por mayor financiamiento para las universidades nacionales. Allí, el espacio libertario destacó que la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió el recurso extraordinario presentado por el Gobierno en el marco de la disputa judicial por la Ley de Financiamiento Universitario, lo que mantiene suspendida la medida cautelar hasta que intervenga la Corte Suprema.

Desde el oficialismo insistieron en que la ley aprobada por el Congreso “nació suspendida” porque, según sostienen, no establecía las fuentes de financiamiento necesarias para afrontar el gasto. De acuerdo al comunicado, la aplicación de la norma implicaría una erogación de 1,9 billones de pesos.

En ese sentido, La Libertad Avanza reafirmó que la prioridad de la administración nacional es sostener el equilibrio fiscal y advirtió que un incremento del gasto público derivaría en “más impuestos o emisión monetaria”, lo que terminaría generando mayor inflación y pobreza.

El comunicado también cuestionó a sectores opositores por “instalar” que el Gobierno pretende desfinanciar o cerrar universidades públicas. Frente a esas acusaciones, el espacio libertario aseguró que el Ejecutivo cumple con las transferencias mensuales destinadas a gastos de funcionamiento de las universidades nacionales.

Además, remarcaron que el presupuesto universitario previsto para 2026 aumentó hasta los 4,8 billones de pesos y compararon la situación actual con la gestión anterior, al señalar que durante el último gobierno los fondos se enviaban con demoras de hasta cuatro meses y en un contexto de inflación anual superior al 200%.

La publicación del comunicado se produjo horas antes de una nueva movilización universitaria que promete volver a tensar la relación entre el Gobierno y el sistema educativo público. La protesta de este martes tendrá epicentro en Plaza de Mayo y contará con el respaldo de rectores, federaciones estudiantiles, docentes y sindicatos de todo el país

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