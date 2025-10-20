IR A
El tierno gesto de Thiago Medina para Daniela Celis por el Día de la Madre

La influencer publicó en sus redes sociales el regalo que le hizo el padre de sus dos hijas para celebrar su día. Pestañela también estuvo de invitada en el programa de Juana Viale y contó cómo está la relación de ambos.

Thiago sorprendió a Daniela con un ramos de rosas y chocolates

En el Día de la Madre, Daniela Celis mostró cómo pasó la jornada del domingo junto a su familia y entre ellas, publicó en sus redes sociales el tierno gesto de Thiago Medina. Pestañela, que estuvo de invitada en el programa de Juana Viale, se hizo un tiempo para celebrar su día con una tierna publicación de las pequeñas Aimé y Laia, pero también hizo un apartado para dedicarle un agradecimiento especial al influencer.

“Y gracias a vos por tu fuerza, valentía y coraje. Gracias por no dejarnos solas”, escribió la influencer publicando una foto del padre de sus hijas con un gran ramo de rosas y una caja de chocolates.

Thiago Medina Daniela Celis

Qué dijo Daniela Celis sobre su reconciliación con Thiago Medina

Durante el almuerzo, Juana Viale no evitó preguntarle a Daniela Celis cómo se enteró del accidente y los 28 días restantes que Thiago Medina pasó internado en terapia intensiva.

Tras contar detalles de lo difícil que fueron los días, pero asegurar que siempre estuvo acompañada y contenida por su familia, le consultaron si se había reconciliado, sobre todo luego que trascendiera que Medina le pidió casamiento a Pestañela.

Celis explicó que hace 5 meses que estaban separados, y aseguró: “A mí no me cabe dudas que él hubiera hecho lo mismo por mí. Muchos me hacen la pregunta de cómo va a seguir entre nosotros o qué va a pasar… pero yo siento que ahora el momento es que él esté bien, entero”.

