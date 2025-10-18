19 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Mariano Recalde criticó la sociedad entre Milei y Trump: "Son traidores a la Patria y el pueblo se las va a cobrar"

En su visita a TVR, conducido por Andrea Rincón y Juan Amorín, el candidato a senador de Fuerza Patria por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuestionó la actual gestión de La Libertad Avanza y adelantó: "En algún momento, vamos a tener un gesto reparador, de la misma manera que tuvo Néstor con Bush".

Por

Mariano Recalde, candidato a senador de Fuerza Patria por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dijo que el último 17 de octubre fue uno de los más emotivos de su vida.

Mariano Recalde, candidato a senador de Fuerza Patria por la Ciudad de Buenos Aires, criticó el encuentro que mantuvo el mandatario argentino Javier Milei con su par estadounidense, Donald Trump, que catalogó como "un sometimiento". "Son traidores a la Patria y el pueblo se las va a cobrar", aseguró el ex presidente de Aerolíneas Argentinas y que ahora buscará renovar su banca en la cámara alta que tiene desde 2019.

Te puede interesar:

Indomables debatió el salvataje de Tesoro de Estados Unidos: "Es evidente que el plan económico fracasó"

En su visita a TVR, el programa semanal conducido por Andrea Rincón y Juan Amorín, Recalde apuntó con dureza los repetidos encuentros que tuvo Milei con Trump, especialmente el último de ellos que tuvo lugar días atrás, después del acuerdo de salvataje del Tesoro norteamericano. "Fue el 9 de julio al revés: el día de la dependencia. Fue el día que fue a humillarse como presidente de los argentinos frente a los Estados Unidos. En algún momento, vamos a tener un gesto reparador, de la misma manera que tuvo Néstor (Kirchner) con Bush", aseguró Recalde.

Por otro lado, Recalde se refirió al último Día de la Lealtad Peronista, el cual definió como "un 17 de octubre muy emotivo, como hacía mucho tiempo no vivía personalmente". Puntualmente, se refirió por la masiva concentración que se presentó en San José 1111, el departamento de Constitución donde Cristina Kirchner atraviesa su detención domilitaria.

"A Cristina la vi sólida, contenta y activa. Está detenida y no es una pavada estar privada de la libertad en un país de libertarios. Tal vez, el 26 de octubre sea el nuevo 17 de octubre y salga todo el pueblo", dijo Recalde sobre las próximas elecciones en la que espera una victoria abrumadora sobre el oficialismo.

El candidato a senador de Fuerza Patria por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también cuestionó el programa económico del Gobierno. "El consumo se fue a pique y la gente está muy mal. Milei está alejado de la realidad de la gente y no tiene idea de lo que es no llegar a fin de mes: endeudarte, no comer unos días, no mandar a los pibes a la universidad, dejar de comprar medicación y trabajar el doble", sostuvo Recalde.

"La economía no está creciendo y las divisas que llegan se van a la bicicleta financiera de los amigos de (Luis) Caputo. Va a llegar un nuevo Gobierno y vamos a discutir la deuda en otros términos", cerró Recalde.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Hubo movilizaciones en más de 2.700 ciudades de Estados Unidos.

Masivas protestas en Estados Unidos: hubo manifestaciones contra Donald Trump bajo el lema "No queremos reyes"

Imágenes de los destrozos e incendios producidos por el ataque ruso. 

Tras la reunión entre Zelenski y Trump, Rusia lanzó un masivo ataque con 600 drones a Ucrania

El eslogan Braden o Perón reaparece, con otros protagonistas, en 2025.

De "Braden o Perón" a las amenazas de Trump: EEUU juega fuerte en las elecciones legislativas

La censura abarca recursos pedagógicos como manuales y programas educativos.

Estados Unidos: prohibieron en las escuelas Cien años de soledad y 4.000 libros más

Donald Trump junto a Vladimir Putin.

Trump anunció que se reunirá con Putin para negociar el fin de la guerra en Ucrania

Donald Trump lanzó una fuerte advertencia a Hamás.

Donald Trump: "Si Hamás sigue asesinando en Gaza, los mataremos"

Rating Cero

play

Beatriz Goyoaga, instructora de El Arte de Vivir: "Con la meditación y la respiración se pueden revertir patrones de ansiedad, depresión y miedo"

La pareja tuvo un hijo, llamado León y se separaon en 2016.

El desgarrador mensaje de Mey Scápola a Mariano Castro, padre de su hijo: "La tristeza es enorme"

El músico fue una figura fundamental en el sonido distintivo de Limp Bizkit.

Murió sorpresivamente Sam Rivers, bajista y fundador de la banda estadounidense Limp Bizkit

Los EPs con esos temas reinterpretados se pueden escuchar en Spotify.
play

Shakira celebra 30 años de Pies descalzos y 20 de Oral fixation con especial de Spotify: cuándo será

La influencer se mostró feliz por poder acompañar a su expareja en su rehabilitación.

Daniela Celis contó cómo su expareja Thiago Medina le pidió casamiento: "Me lo pidió..."

El hermano de Mariano y Juan llevó el féretro en el cementerio de Chacarita.

El doloroso adiós a Mariano Castro: familiares y amigos despidieron al hermano gemelo de Juan Castro

últimas noticias

Resultados del Loto Plus del sábado 20 de septiembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3823 del sábado 18 de octubre de 2025

Hace 1 hora
play

Beatriz Goyoaga, instructora de El Arte de Vivir: "Con la meditación y la respiración se pueden revertir patrones de ansiedad, depresión y miedo"

Hace 1 hora
play

Mariano Recalde criticó la sociedad entre Milei y Trump: "Son traidores a la Patria y el pueblo se las va a cobrar"

Hace 1 hora
La pareja tuvo un hijo, llamado León y se separaon en 2016.

El desgarrador mensaje de Mey Scápola a Mariano Castro, padre de su hijo: "La tristeza es enorme"

Hace 1 hora
El músico fue una figura fundamental en el sonido distintivo de Limp Bizkit.

Murió sorpresivamente Sam Rivers, bajista y fundador de la banda estadounidense Limp Bizkit

Hace 1 hora