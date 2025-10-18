Mariano Recalde criticó la sociedad entre Milei y Trump: "Son traidores a la Patria y el pueblo se las va a cobrar" En su visita a TVR, conducido por Andrea Rincón y Juan Amorín, el candidato a senador de Fuerza Patria por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuestionó la actual gestión de La Libertad Avanza y adelantó: "En algún momento, vamos a tener un gesto reparador, de la misma manera que tuvo Néstor con Bush". Por







Mariano Recalde, candidato a senador de Fuerza Patria por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dijo que el último 17 de octubre fue uno de los más emotivos de su vida.

Mariano Recalde, candidato a senador de Fuerza Patria por la Ciudad de Buenos Aires, criticó el encuentro que mantuvo el mandatario argentino Javier Milei con su par estadounidense, Donald Trump, que catalogó como "un sometimiento". "Son traidores a la Patria y el pueblo se las va a cobrar", aseguró el ex presidente de Aerolíneas Argentinas y que ahora buscará renovar su banca en la cámara alta que tiene desde 2019.

En su visita a TVR, el programa semanal conducido por Andrea Rincón y Juan Amorín, Recalde apuntó con dureza los repetidos encuentros que tuvo Milei con Trump, especialmente el último de ellos que tuvo lugar días atrás, después del acuerdo de salvataje del Tesoro norteamericano. "Fue el 9 de julio al revés: el día de la dependencia. Fue el día que fue a humillarse como presidente de los argentinos frente a los Estados Unidos. En algún momento, vamos a tener un gesto reparador, de la misma manera que tuvo Néstor (Kirchner) con Bush", aseguró Recalde.

Por otro lado, Recalde se refirió al último Día de la Lealtad Peronista, el cual definió como "un 17 de octubre muy emotivo, como hacía mucho tiempo no vivía personalmente". Puntualmente, se refirió por la masiva concentración que se presentó en San José 1111, el departamento de Constitución donde Cristina Kirchner atraviesa su detención domilitaria.

"A Cristina la vi sólida, contenta y activa. Está detenida y no es una pavada estar privada de la libertad en un país de libertarios. Tal vez, el 26 de octubre sea el nuevo 17 de octubre y salga todo el pueblo", dijo Recalde sobre las próximas elecciones en la que espera una victoria abrumadora sobre el oficialismo.

El candidato a senador de Fuerza Patria por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también cuestionó el programa económico del Gobierno. "El consumo se fue a pique y la gente está muy mal. Milei está alejado de la realidad de la gente y no tiene idea de lo que es no llegar a fin de mes: endeudarte, no comer unos días, no mandar a los pibes a la universidad, dejar de comprar medicación y trabajar el doble", sostuvo Recalde.