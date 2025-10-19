Saturday Night Live comparó a Javier Milei con Austin Powers y cuestionó el swap

El famoso programa de comedia repasó la visita del Presidente a la Casa Blanca y se refirió, con ironía, al desembolso de u$s40.000 millones. "Muchos funcionarios de Trump terminarán huyendo a la Argentina", aseguraron.

El famoso programa de comedia estadounidense Saturday Night Live se burló del presidente Javier Milei, a quien comparó con el personaje de Austin Powers, y se refirió de forma irónica a la ayuda de u$s40.000 millones que anunció la administración de Donald Trump.

El programa, que se emite por la cadena NBC desde 1975 de forma ininterrumpida, repasó la visita del mandatario argentino a la Casa Blanca durante un segmento conducido por el actor y guionista Colin Jost que imita el formato tradicional de los noticieros.

En ese contexto, el aire mostró una foto del libertario junto a otra de Austin Powers, el espía británico interpretado por Mike Myers. "El presidente argentino Javier Milei, a quien vemos aquí preguntando si te pone cachonda, nena", señaló Jost en referencia a una de las frases del personaje cómico.

"Se reunió con el presidente Trump en la Casa Blanca esta semana, donde Trump anunció que mandaría u$s40.000 millones a la Argentina. Porque si la historia sirve de guía, muchos funcionarios de Trump terminarán huyendo a la Argentina", bromeó en un paralelismo con los jerarcas nazis que se ocultaron en el país.

JAJAJA ASÍ SE BURLAN DE MILEI EN LA TV DE LOS ESTADOS UNIDOS En Saturday Night Live lo compararon con Austin Powers y se le cagaban de risa Nadie lo toma en serio, nadie lo respeta al desequilibrado fanático de Trump QUÉ VERGÜENZA TENER ESTO DE PRESIDENTE, POR FAVOR... pic.twitter.com/pmpfV3fcPj

En el informe Perspectivas Económicas Mundiales del Fondo Monetario Internacional (FMI) referidas al Hemisferio Occidental dado a conocer este viernes en Washington, el organismo internacional ponderó el programa de gobierno de Argentina, pero le reclamó al presidente Javier Milei que uno de los puntos a fortalecer sea la acumulación de reservas: "Se necesitan esfuerzos sostenidos para mantener el ancla fiscal, fortalecer el marco de gestión monetaria y de liquidez e impulsar reservas para facilitar el acceso duradero a los mercados internacionales de capital".

En el documento, se advirtió que "la economía mundial enfrenta importantes cambios de políticas y shocks persistentes en medio de una incertidumbre inusualmente alta" y se deslizó que "en este contexto, se espera que el crecimiento en América Latina y el Caribe se vea afectado por diferentes exposiciones al comercio global y a la dependencia de las remesas, las materias primas y los mercados globales de capital".