A la espera de los primeros resultados, Javier Milei llegó al bunker de La Libertad Avanza en Gonnet Tras el cierre de las mesas, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el Presidente asistiría al búnker, luego de horas de incertidumbre sobre su presencia.







Javier y Karina Milei en el búnker de La Libertad Avanza.

El presidente Javier Milei y la secretaria general de Presidencia y titular del partido a nivel nacional, Karina Milei, se harán presentes en el búnker de La Libertad Avanza antes de que se den a conocer los primeros resultados de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires.

Pasadas las 19, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el Presidente asistiría al búnker, luego de horas de incertidumbre sobre su asistencia. Alrededor de las 20.30, los hermanos Milei arribaron en medio de un amplio operativo de seguridad.

La Libertad Avanza estableció su búnker en el salón Vonharv, en Gonnet, ubicado en la avenida 19, entre 511 y 514, a unos seis kilómetros del centro de La Plata. El espacio es el centro de operaciones de los principales candidatos, entre ellos Francisco Adorni y Juan Pablo Allan, mientras que también se espera la presencia del armador bonaerense, Sebastián Pareja.

Según reportaron en las redes sociales, la zona cercana al búnker fue cerrada: se colocaron vallas a más de un kilómetro a la redonda.

El salón Vonharv ofició de búnker de La Libertad Avanza