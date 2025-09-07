7 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

A la espera de los primeros resultados, Javier Milei llegó al bunker de La Libertad Avanza en Gonnet

Tras el cierre de las mesas, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el Presidente asistiría al búnker, luego de horas de incertidumbre sobre su presencia.

Javier y Karina Milei en el búnker de La Libertad Avanza.

El presidente Javier Milei y la secretaria general de Presidencia y titular del partido a nivel nacional, Karina Milei, se harán presentes en el búnker de La Libertad Avanza antes de que se den a conocer los primeros resultados de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires.

Acorralado, el Gobierno no encuentra relato para superar las denuncias de corrupción

Pasadas las 19, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el Presidente asistiría al búnker, luego de horas de incertidumbre sobre su asistencia. Alrededor de las 20.30, los hermanos Milei arribaron en medio de un amplio operativo de seguridad.

La Libertad Avanza estableció su búnker en el salón Vonharv, en Gonnet, ubicado en la avenida 19, entre 511 y 514, a unos seis kilómetros del centro de La Plata. El espacio es el centro de operaciones de los principales candidatos, entre ellos Francisco Adorni y Juan Pablo Allan, mientras que también se espera la presencia del armador bonaerense, Sebastián Pareja.

Según reportaron en las redes sociales, la zona cercana al búnker fue cerrada: se colocaron vallas a más de un kilómetro a la redonda.

El salón Vonharv ofició de búnker de La Libertad Avanza

NOTICIA EN DESARROLLO

Clima de victoria en Fuerza Patria: Estamos en un escenario de triunfo importante

Clima de victoria en Fuerza Patria: "Estamos en un escenario de triunfo importante"

Hace 33 minutos
La participación de los bonaerenses fue más de lo esperado.

Elecciones en PBA: la participación fue de las más bajas desde 1983, pero superó las proyecciones

Hace 1 hora
Hace 1 hora
Desde Provincia aseguraron que la jornada transcurrió con tranquilidad y se esperan los resultados para las 21

Desde Provincia aseguraron que "la jornada transcurrió con tranquilidad" y se esperan los resultados para las 21

Hace 2 horas
En Lomas de Zamora, la Policía detuvo a un delincuente con captura vigente por robo agravado.

Elecciones en la Provincia: al menos siete detenidos por la Policía en las escuelas bonaerenses

Hace 2 horas