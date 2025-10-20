20 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Cómo recuperar el acceso a tu cuenta de Gmail si sufriste un robo o bloqueo

Google lanzó una herramienta que facilita la recuperación de cuentas ante robos o contraseñas olvidadas, fortaleciendo la verificación y el respaldo de identidad.

Por
Google refuerza su seguridad para evitar el robo de cuentas en redes sociales y proteger los datos personales de millones de usuarios.

Google refuerza su seguridad para evitar el robo de cuentas en redes sociales y proteger los datos personales de millones de usuarios.

Freepik

Perder el acceso a una cuenta de Gmail puede generar complicaciones importantes, especialmente si se trata del correo vinculado al teléfono o a servicios bancarios. Con el objetivo de brindar una solución más humana y eficiente, Google presentó los Contactos de recuperación, una función que permite designar a familiares o amigos de confianza para validar la identidad del usuario y ayudar a restablecer el acceso.

Roña Castro se despidió de MasterChef Celebrity.
Te puede interesar:

El Roña Castro se despidió de MasterChef Celebrity: "El mejor título que obtuve..."

Hasta ahora, los mecanismos de recuperación eran procesos automáticos y, en muchos casos, lentos o frustrantes. Con esta nueva herramienta, la compañía propone incorporar un respaldo interpersonal que agiliza la confirmación de identidad sin comprometer la seguridad ni la privacidad de los datos. El contacto elegido no podrá acceder a la información personal ni recibirá notificaciones sobre la actividad de la cuenta; su único rol será colaborar en la verificación cuando sea necesario.

La función se activa desde el apartado Seguridad y acceso en la configuración de la cuenta. Allí, el usuario puede seleccionar la opción Contactos de recuperación e invitar a la persona elegida, quien tendrá siete días para aceptar. Una vez confirmado, el sistema enviará un código de verificación cuando el titular necesite recuperar su cuenta, garantizando una asistencia confiable y controlada. Este mecanismo busca reemplazar los tediosos pasos de los antiguos formularios automáticos por un proceso más ágil, personalizado y respaldado por una persona de confianza.

Gmail
La nueva función de Google permite designar contactos de confianza para recuperar el acceso a una cuenta bloqueada.

La nueva función de Google permite designar contactos de confianza para recuperar el acceso a una cuenta bloqueada.

Paso a paso para recuperar el acceso a tu cuenta de Gmail si sufriste un robo o bloqueo

  1. Ingresar a tu Cuenta de Google: acceder al panel de configuración e ir a la sección Seguridad y acceso.
  2. Seleccionar “Contactos de recuperación”: en este apartado se inicia el proceso para agregar a una persona de confianza.
  3. Invitar al contacto elegido: el usuario debe indicar quién será su contacto; esa persona recibirá una notificación.
  4. Esperar la aceptación (7 días): el contacto dispone de una semana para aceptar la invitación y quedar vinculado al proceso.
  5. Recuperar la cuenta mediante código: en caso de bloqueo o pérdida, el contacto recibirá un código de verificación para confirmar la identidad del titular.
  6. Verificación segura: el contacto no tiene acceso a los datos ni puede modificar configuraciones; solo actúa como validador.
  7. Confirmar la identidad y restablecer el acceso: una vez ingresado el código, la cuenta se reactiva y el usuario vuelve a disponer de sus servicios.

Esta novedad forma parte de una estrategia más amplia frente al crecimiento de los fraudes digitales, que afectaron al 60% de los usuarios globales durante el último año, según el Global Anti-Scam Alliance (GASA).

Entre las medidas complementarias se destacan Mensajes de Google, que bloquea enlaces sospechosos; Key Verifier, que confirma la autenticidad de las conversaciones mediante códigos o QR; y el inicio de sesión con número de teléfono, pensado para simplificar la verificación en nuevos dispositivos.

Gmail
Los Contactos de recuperación ofrecen una alternativa más rápida y humana frente a los métodos automatizados tradicionales.

Los Contactos de recuperación ofrecen una alternativa más rápida y humana frente a los métodos automatizados tradicionales.

Con estas actualizaciones, Google busca construir un entorno digital más confiable, donde los usuarios cuenten con alternativas efectivas para proteger su información personal y reducir el impacto de los intentos de suplantación o robo de identidad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Nos quedamos con el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón, escribió Messi

El conmovedor mensaje de Messi a la Selección argentina Sub 20 tras perder la final del Mundial

Un futbolista campeón del mundo se separó de su pareja tras muchos años.
play

Nueva separación en la Selección argentina: qué futbolista se divorció tras 9 años casado

Wanda Nara habría buscado meterse entre Valentina Cervantes y Enzo Fernández.
play

Se filtró el picante mensaje de Wanda Nara a Enzo Fernández: "Escribime..."

Oriana Sabatini celebró su primer día de la madre.

Oriana Sabatini celebró su primer día de la madre: "Mamita hermosa"

Gran Hermano: Generación Dorada﻿ ya generó mucha polémica en redes sociales.

Escándalo en Telefe contra Gran Hermano: "Ni empezó y ya rompieron el aislamiento"

Cris Morena recordó a su hija Romina Yan y a su madre por el Día de la Madre

El conmovedor posteo de Cris Morena por el Día de la Madre

Rating Cero

Catherine Fulop será operada el 27 de noviembre

Catherine Fulop será operada tras su caída en el show de Erreway: "Me rompí..."

Pablo Lescano abandonó MasterChef por una agenda laboral

El llamativo posteo de Pablo Lescano tras abandonar MasterChef Celebrity: "Sin culpa..."

Con la confirmación de Spider-Man: Brand New Day, Marvel no solo cierra un capítulo pendiente, sino que también abre la puerta a nuevas historias que conectarán con proyectos futuros del UCM.

Marvel resolvería una escena post créditos que generó furor en los fans hace 8 años: cómo lo haría

Leé más sobre los nuevos títulos agregados recientemente a Netflix
play

Con solo 5 episodios está conmoviendo a todos en Netflix y alcanzó a ser lo más visto: cuál es la serie del momento

Un futbolista campeón del mundo se separó de su pareja tras muchos años.
play

Nueva separación en la Selección argentina: qué futbolista se divorció tras 9 años casado

Joaquín Furriel confirmó su flamante romance internacional.

Joaquín Furriel confirmó su nuevo romance: quién es su flamante pareja internacional

últimas noticias

Javier Milei se bajó del cierre de campaña bonaerense y no participará de más actos en la provincia

Milei se bajó del cierre de campaña bonaerense y no participará de más actos en la provincia

Hace 20 minutos
Este pasaje de Buenos Aires tiene una conexión única con el subte que pocos conocen. ¿Cuál es?

Este pasaje de Buenos Aires tiene una conexión única con el subte que pocos conocen: dónde está

Hace 27 minutos
La niña de 13 años esta intenrada en grave estado.

Una nena de 13 años jugaba con un arma y se disparó en la cabeza: "Fue un accidente"

Hace 37 minutos
Zelenski quiere participar de las conversaciones de paz.

Volodimir Zelenski está dispuesto a participar de la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin

Hace 41 minutos
El flamante titular de Presupuesto y Hacienda, Alberto Benegas Lynch.

"El cuadrado de zinc": el Gobierno arma una mesa paralela para discutir el Presupuesto 2026

Hace 42 minutos