Cómo recuperar el acceso a tu cuenta de Gmail si sufriste un robo o bloqueo

Google lanzó una herramienta que facilita la recuperación de cuentas ante robos o contraseñas olvidadas, fortaleciendo la verificación y el respaldo de identidad.

Google refuerza su seguridad para evitar el robo de cuentas en redes sociales y proteger los datos personales de millones de usuarios.

Perder el acceso a una cuenta de Gmail puede generar complicaciones importantes, especialmente si se trata del correo vinculado al teléfono o a servicios bancarios. Con el objetivo de brindar una solución más humana y eficiente, Google presentó los Contactos de recuperación , una función que permite designar a familiares o amigos de confianza para validar la identidad del usuario y ayudar a restablecer el acceso.

El Roña Castro se despidió de MasterChef Celebrity: "El mejor título que obtuve..."

Hasta ahora, los mecanismos de recuperación eran procesos automáticos y, en muchos casos, lentos o frustrantes. Con esta nueva herramienta, la compañía propone incorporar un respaldo interpersonal que agiliza la confirmación de identidad sin comprometer la seguridad ni la privacidad de los datos. El contacto elegido no podrá acceder a la información personal ni recibirá notificaciones sobre la actividad de la cuenta; su único rol será colaborar en la verificación cuando sea necesario.

La función se activa desde el apartado Seguridad y acceso en la configuración de la cuenta. Allí, el usuario puede seleccionar la opción Contactos de recuperación e invitar a la persona elegida, quien tendrá siete días para aceptar. Una vez confirmado, el sistema enviará un código de verificación cuando el titular necesite recuperar su cuenta, garantizando una asistencia confiable y controlada. Este mecanismo busca reemplazar los tediosos pasos de los antiguos formularios automáticos por un proceso más ágil, personalizado y respaldado por una persona de confianza.

La nueva función de Google permite designar contactos de confianza para recuperar el acceso a una cuenta bloqueada.

Esta novedad forma parte de una estrategia más amplia frente al crecimiento de los fraudes digitales, que afectaron al 60% de los usuarios globales durante el último año, según el Global Anti-Scam Alliance (GASA).

Entre las medidas complementarias se destacan Mensajes de Google, que bloquea enlaces sospechosos; Key Verifier, que confirma la autenticidad de las conversaciones mediante códigos o QR; y el inicio de sesión con número de teléfono, pensado para simplificar la verificación en nuevos dispositivos.

Gmail Los Contactos de recuperación ofrecen una alternativa más rápida y humana frente a los métodos automatizados tradicionales. Google

Con estas actualizaciones, Google busca construir un entorno digital más confiable, donde los usuarios cuenten con alternativas efectivas para proteger su información personal y reducir el impacto de los intentos de suplantación o robo de identidad.