Indomables debatió el salvataje de Tesoro de Estados Unidos: "Es evidente que el plan económico fracasó"

El panel analizó el salvataje financiero que propone Estados Unidos para la Argentina. C5N

El panel de Indomables, en C5N, con la conducción de Diego Brancatelli y Mariana Brey, analizó el respaldo financiero que prometió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Javier Milei, en la reunión en la Casa Blanca, este martes. El norteamericano puso como condición que el líder de La Libertad Avanza tiene que ganar las elecciones 2025.

Estuvieron como invitados el candidato a diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo, el diputado y candidato a senado por Movimiento Ciudadano Esteban Paulón y el humorista Larry de Clay, candidato a diputado nacional en la lista de Santiago Cúneo, por Partido Nuevo Buenos Aires.

Castillo aseguró: "Después del 26 de octubre veremos a ver cómo sale la elección. Nos parece una intervención inadmisible de Estados Unidos en Argentina... Además por el chantaje de la elección. Esa idea le puede salir mal".

A su turno Paulón advirtió que "lo que se evidencia con este salvataje es que el plan económico fracasó porque un ministro de Economía no va cada tres meses a pedirle la escupidera", remarcó y agregó: "La mayor comprobación de que el plan no funciona es que la mayoría de las familias no llegan al 15 del mes".