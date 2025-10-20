Alarma en Palermo: una banda de menores roba celulares y mochilas a estudiantes Los colegios secundarios y primarios de la zona están en alerta por una serie de robos que se producen a plena luz del día. Los ladrones atacan en patota, les sacan los útiles y les vacían las billeteras virtuales. Por







Uno de los robos quedó registrado por cámaras de seguridad.

Varios colegios primarios y secundarios del barrio porteño de Palermo están en alerta por una banda de menores que asalta a los alumnos para robarles mochilas, útiles escolares y celulares y, en muchos casos, también los obliga a abrir sus billeteras virtuales o transferirles dinero.

La situación, que viene causando alarma en las últimas semanas, se hizo pública después de que las cámaras de seguridad de un edificio de la Avenida Santa Fe captaran uno de los robos. La víctima fue Lucas, alumno del Colegio León XIII, ubicado sobre Avenida Dorrego al 2100.

"Él se pone en un costadito para que no lo vieran sacar el celular y da la casualidad que pasa esta banda. Se le acercan tres. El más grande le dice: 'Tengo un re arma'. Obviamente, capaz que ni la tenía, pero con eso asustan a los chicos", contó Florencia, mamá del menor asaltado, en La Mañana por C5N.

"Le sacó el celular, después como que volvió a pedirle la contraseña para desbloquearlo. Por suerte hizo todo lo que nosotros siempre le decimos: que si alguien se acerca a robarlo, que entregue todo", agregó. Los padres denuncian que los robos también se producen sobre las calles Guatemala, Fitz Roy, Humboldt, Bondpland y Avenida Cabildo.

"Aparte esa desventaja de tres contra uno, esa invasión, esa cosa de tanta impunidad, también. Es un celular para el que venía ahorrando hace tiempo, eso es lo que más me dolió. Uno le enseña a que cuide las cosas, a que todo lleva su trabajo y esfuerzo; más de un año de ahorro y en dos meses y medio ya se lo robaron", lamentó.

Por el caso hay solo una detenida, una joven menor de edad. Muchos de los robos fueron sufridos por alumnos del Colegio León XIII, pero también se extendieron a otros establecimientos de la zona. En la mayoría de los casos se producen durante el horario del almuerzo.