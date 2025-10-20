20 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Alarma en Palermo: una banda de menores roba celulares y mochilas a estudiantes

Los colegios secundarios y primarios de la zona están en alerta por una serie de robos que se producen a plena luz del día. Los ladrones atacan en patota, les sacan los útiles y les vacían las billeteras virtuales.

Por

Uno de los robos quedó registrado por cámaras de seguridad.

Varios colegios primarios y secundarios del barrio porteño de Palermo están en alerta por una banda de menores que asalta a los alumnos para robarles mochilas, útiles escolares y celulares y, en muchos casos, también los obliga a abrir sus billeteras virtuales o transferirles dinero.

La mujer fue detenida por la Policía de Córdoba.
Te puede interesar:

Córdoba: detuvieron a una mujer por un ataque a balazos contra una adolescente

La situación, que viene causando alarma en las últimas semanas, se hizo pública después de que las cámaras de seguridad de un edificio de la Avenida Santa Fe captaran uno de los robos. La víctima fue Lucas, alumno del Colegio León XIII, ubicado sobre Avenida Dorrego al 2100.

"Él se pone en un costadito para que no lo vieran sacar el celular y da la casualidad que pasa esta banda. Se le acercan tres. El más grande le dice: 'Tengo un re arma'. Obviamente, capaz que ni la tenía, pero con eso asustan a los chicos", contó Florencia, mamá del menor asaltado, en La Mañana por C5N.

"Le sacó el celular, después como que volvió a pedirle la contraseña para desbloquearlo. Por suerte hizo todo lo que nosotros siempre le decimos: que si alguien se acerca a robarlo, que entregue todo", agregó. Los padres denuncian que los robos también se producen sobre las calles Guatemala, Fitz Roy, Humboldt, Bondpland y Avenida Cabildo.

"Aparte esa desventaja de tres contra uno, esa invasión, esa cosa de tanta impunidad, también. Es un celular para el que venía ahorrando hace tiempo, eso es lo que más me dolió. Uno le enseña a que cuide las cosas, a que todo lleva su trabajo y esfuerzo; más de un año de ahorro y en dos meses y medio ya se lo robaron", lamentó.

Por el caso hay solo una detenida, una joven menor de edad. Muchos de los robos fueron sufridos por alumnos del Colegio León XIII, pero también se extendieron a otros establecimientos de la zona. En la mayoría de los casos se producen durante el horario del almuerzo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Pablo Laurta fue derivado a la cárcel de Cruz del Eje.

"Hice lo necesario para rescatar a mi hijo", insistió Pablo Laurta al llegar a Córdoba

La niña de 13 años esta intenrada en grave estado.

Una nena de 13 años jugaba con un arma y se disparó en la cabeza: "Fue un accidente"

play

Pablo Laurta llegó a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio

play

Detuvieron a un concejal electo de La Libertad Avanza por violencia de género

Alejandro Fracaroli fue hallado muerto en Alemania.

Quién era Alejandro Fracaroli, el científico argentino encontrado muerto en Alemania

play

Desaparición de una pareja de jubilados en Chubut: la hija de la mujer reveló un misterioso hallazgo

Rating Cero

María Becerra ya no puede usar La Nena de Argentina.

María Becerra perdió "La Nena de Argentina": por qué dejó de decirlo en su música

Le inconfundible fachada de Cemento, el CBGB argentino.
play

Cinco discos de rock argentino grabados en vivo en el mítico Cemento

Disney+ perdió el 10% de sus suscriptores tras el escándalo con Jimmy Kimmel.

Disney+ perdió el 10% de sus suscriptores tras el escándalo con Jimmy Kimmel: cuántos usuarios son

A-Teens trae la nostalgia pop a la Argentina: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas.
play

A-Teens trae la nostalgia pop a la Argentina: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas

Gran Hermano España ﻿se burló de los ganadores de la edición argentina.

Gran Hermano España se burló de la versión de Telefe: "Siempre gana el..."

Wanda Nara deberá enfrentarse a la justicia nuevamente.
play

Wanda Nara fue acusada de usurpación de marca: la demandaron por miles de dólares

últimas noticias

La mujer fue detenida por la Policía de Córdoba.

Córdoba: detuvieron a una mujer por un ataque a balazos contra una adolescente

Hace 9 minutos
Pablo Laurta fue derivado a la cárcel de Cruz del Eje.

"Hice lo necesario para rescatar a mi hijo", insistió Pablo Laurta al llegar a Córdoba

Hace 25 minutos
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 21 de octubre

Hace 30 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, martes 21 de octubre

Hace 34 minutos
María Becerra ya no puede usar La Nena de Argentina.

María Becerra perdió "La Nena de Argentina": por qué dejó de decirlo en su música

Hace 39 minutos