7 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Luis Caputo, tras la derrota de La Libertad Avanza: "Nada va a cambiar en lo económico"

El ministro de Economía estuvo ausente en el búnker de La Libertad Avanza en Gonnet aunque ratificó el rumbo económico del Gobierno.

Por
Luis Caputo

Luis Caputo, tras la derrota de La Libertad Avanza: "Nada va a cambiar en lo económico".

Tras la estrepitosa derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó el resultado y aseguró que el Gobierno continuará con el rumbo económico planteado.

El secretario de Finanzas habló en Bariloche.
Te puede interesar:

El Gobierno justificó la intervención en el mercado cambiario y advirtió que habrá volatilidad hasta octubre

"Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario", anunció el titular del Palacio de Hacienda a través de un escueto mensaje en su cuenta en la red social X.

De esta manera, continuó con la línea que inició el presidente Javier Milei quien, minutos antes desde el búnker de La Libertad Avanza en Gonnet, aseguró: "Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes el equilibrio fiscal, vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria, vamos a mantener el esquema cambiario, a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación".

"Hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo", expresó acompañado por buena parte de su Gabinete, al tiempo que indicó que el peronismo tuvo "un desempeño en línea con lo que suelen tener en las elecciones de tipo ejecutiva", indicó el Presidente.

Mensaje de Caputo tras las elecciones legislativas en Buenos Aires

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Caputo reafirmó la dirección y los planes del Gobierno.

En la previa electoral, Caputo ratificó el rumbo: "Solo vamos a acelerar, como quiere la gente"

La incertidumbre política llevó a los inversores a comportarse con cautela.

A días de las elecciones en Provincia, el riesgo país superó los 900 puntos y los mercados se mantuvieron con cautela

Furiase descartó que cambier la política cambiaria tras las elecciones en octubre.

El presidente del Banco Central, tras la intervención del Tesoro en el mercado: "Hay munición de sobra"

La incertidumbre política trae aversión a los activos argentinos.

Jornada dispar: el Merval y los ADRs revirtieron un inicio con pérdidas y los bonos se desplomaron

Pablo Quirno junto a Luis Caputo.

Pablo Quirno negó que el Gobierno esté usando los dólares del préstamo del FMI

Luis Caputo, ministro de Economía.

La Justicia ordenó a Caputo informar sobre el acuerdo con el FMI

Rating Cero

C5N lideró el rating con la cobertura de las elecciones legislativas bonaerenses.

C5N lideró el rating con la cobertura de las elecciones legislativas bonaerenses

Basada en hechos reales, esta película de Emily Blunt y Chris Evans es furor en Netflix.
play

Brilla en Netflix, es una películas tremenda y tiene una trama que te atrapa de principio a fin

Mirtha Legrand se reconcilió con una enemiga luego de muchos años.
play

Mirtha Legrand se reconcilió con una histórica enemiga: "¡Me tenía prohibida!"

La estrella de Hollywood reveló este detalle hilarante.

Sophie Turner contó que una famosa pareja se separó por su culpa: ¿qué hizo?

Falso amor y venganza, una nueva producción estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.
play

De qué se trata Falso amor y venganza, el documental sobre engaños amorosos que llegó a Netflix

Wanda Nara sorprendió a Maxi López con su controversial promesa.

La controversial promesa de Wanda Nara a Maxi López: "Si ganas MasterChef..."

últimas noticias

Estos son los resultados del sorteo del domingo 7 de septiembre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.302 del domingo 7 de septiembre de 2025

Hace 24 minutos
La Cámara de Diputados bonaerense se renovará el 10 de diciembre.

Así quedaron las bancas en Diputados y en el Senado en la Legislatura bonaerense

Hace 30 minutos
play

Axel Kicillof, tras el triunfo en la Provincia: "Milei va a tener que rectificar el rumbo"

Hace 37 minutos
play

Cristina Kirchner celebró el triunfo del peronismo: "Milei tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la Provincia"

Hace 45 minutos
Luis Caputo, tras la derrota de La Libertad Avanza: Nada va a cambiar en lo económico.

Caputo, tras la derrota de La Libertad Avanza: "Nada va a cambiar en lo económico"

Hace 1 hora