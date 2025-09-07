Luis Caputo, tras la derrota de La Libertad Avanza: "Nada va a cambiar en lo económico" El ministro de Economía estuvo ausente en el búnker de La Libertad Avanza en Gonnet aunque ratificó el rumbo económico del Gobierno. Por







Luis Caputo, tras la derrota de La Libertad Avanza: "Nada va a cambiar en lo económico".

Tras la estrepitosa derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó el resultado y aseguró que el Gobierno continuará con el rumbo económico planteado.

"Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario", anunció el titular del Palacio de Hacienda a través de un escueto mensaje en su cuenta en la red social X.

De esta manera, continuó con la línea que inició el presidente Javier Milei quien, minutos antes desde el búnker de La Libertad Avanza en Gonnet, aseguró: "Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes el equilibrio fiscal, vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria, vamos a mantener el esquema cambiario, a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación".

"Hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo", expresó acompañado por buena parte de su Gabinete, al tiempo que indicó que el peronismo tuvo "un desempeño en línea con lo que suelen tener en las elecciones de tipo ejecutiva", indicó el Presidente.