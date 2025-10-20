Catherine Fulop será operada tras su caída en el show de Erreway: "Me rompí..."

Tras el accidente en el Movistar Arena, la actriz venezolana se fue de viaje y comenzó a tener dolores. Tras consultar al médico le confirmaron que se le cortaron tendones y ligamentos. “Quiero poder cargar a mi nieta”, reconoció.

Catherine Flop deberá operarse del hombro luego de haber protagonizado una terrible caída en el show de Erreway en Buenos Aires. La actriz venezolana tuvo fuertes dolores días posteriores al hecho y le revelaron que el golpe fue más duro de lo previsto. “Quiero poder cargar a mi nieta”, es el deseo y lo que la motivó a someterse a la intervención quirúrgica.

La noticia fue confirmada por la periodista Pía Shaw en A la Barbarossa (Telefe), quien comentó que se comunicó con la exmodelo para saber cómo continuaba de lo sucedido, y si bien desde un principio se creyó que “no pasó absolutamente nada”, con el correr de los días los dolores comenzaron a aparecer.

Tres días después del golpe, Fulop se fue de viaje a Japón y fue allí que comenzó a sentir las molestias. Al regresar, se contactó con un médico de confianza y le confirmaron el diagnóstico. “ Al final me rompí el hombro . Pensé que no me había pasado nada, pero en Japón me empezó a doler y a perder fuerza. Cuando llegué me lo hice ver por un especialista”, le comentó a la periodista.

El diagnóstico confirmó el desprendimiento de tendones y ligamentos, por lo que deberá someterse a una i ntervención quirúrgica al próximo 27 de noviembre. Según contó Pía Shaw, la decisión de operarse estuvo motivada por un motivo muy especial: “¿Y saben qué? Me dijo que es por lo más lindo: ‘porque quiero poder cargar a mi nieta, por eso prefiero hacérmelo ahora. Tengo mucha actitud’”.

Urgente: Operan a Catherine Fulop por su caída Mirá #ALaBarbarossa en vivo en https://t.co/2ECurz6Kmn pic.twitter.com/LBAgKGGTHz

El tremendo accidente de Catherine Fulop en el show de Erreway en Buenos Aires

El regreso de Erreway a los escenarios sigue sorprendiendo y, dentro de la serie de presentaciones en el Movistar Arena, este martes la banda integrada por Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas invitó al show a Catherine Fulop, quien fue parte de Rebelde Way, la telenovela donde tuvo su origen el grupo musical.

Ante la euforia del público, la exmodelo venezolana se subió al escenario para ponerse en la piel de Sonia Rey, el recordado personaje con el que protagonizó la producción de Cris Morena en 2002 y 2003.

En medio de esa aparición, mientras interactuaba con Bordonaba, que interpretaba a su hija en la ficción, la actriz sufrió un traspié y se cayó del escenario, generando una gran preocupación del público. Sin embargo, logró levantarse y subió nuevamente a la pasarela exclamando “¡Por suerte estoy viva!“, intentando traer tranquilidad a todos.