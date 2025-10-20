IR A
IR A

Catherine Fulop será operada tras su caída en el show de Erreway: "Me rompí..."

Tras el accidente en el Movistar Arena, la actriz venezolana se fue de viaje y comenzó a tener dolores. Tras consultar al médico le confirmaron que se le cortaron tendones y ligamentos. “Quiero poder cargar a mi nieta”, reconoció.

Catherine Fulop será operada el 27 de noviembre

Catherine Fulop será operada el 27 de noviembre

Catherine Flop deberá operarse del hombro luego de haber protagonizado una terrible caída en el show de Erreway en Buenos Aires. La actriz venezolana tuvo fuertes dolores días posteriores al hecho y le revelaron que el golpe fue más duro de lo previsto. “Quiero poder cargar a mi nieta”, es el deseo y lo que la motivó a someterse a la intervención quirúrgica.

Fulop planea vivir cerca de la pareja cuando se conviertan en padres.
Te puede interesar:

La decisión de Catherine Fulop por el embarazo de su hija Oriana Sabatini: "Me voy..."

La noticia fue confirmada por la periodista Pía Shaw en A la Barbarossa (Telefe), quien comentó que se comunicó con la exmodelo para saber cómo continuaba de lo sucedido, y si bien desde un principio se creyó que “no pasó absolutamente nada”, con el correr de los días los dolores comenzaron a aparecer.

Tres días después del golpe, Fulop se fue de viaje a Japón y fue allí que comenzó a sentir las molestias. Al regresar, se contactó con un médico de confianza y le confirmaron el diagnóstico. “Al final me rompí el hombro. Pensé que no me había pasado nada, pero en Japón me empezó a doler y a perder fuerza. Cuando llegué me lo hice ver por un especialista”, le comentó a la periodista.

El diagnóstico confirmó el desprendimiento de tendones y ligamentos, por lo que deberá someterse a una intervención quirúrgica al próximo 27 de noviembre. Según contó Pía Shaw, la decisión de operarse estuvo motivada por un motivo muy especial: “¿Y saben qué? Me dijo que es por lo más lindo: ‘porque quiero poder cargar a mi nieta, por eso prefiero hacérmelo ahora. Tengo mucha actitud’”.

El tremendo accidente de Catherine Fulop en el show de Erreway en Buenos Aires

El regreso de Erreway a los escenarios sigue sorprendiendo y, dentro de la serie de presentaciones en el Movistar Arena, este martes la banda integrada por Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas invitó al show a Catherine Fulop, quien fue parte de Rebelde Way, la telenovela donde tuvo su origen el grupo musical.

Ante la euforia del público, la exmodelo venezolana se subió al escenario para ponerse en la piel de Sonia Rey, el recordado personaje con el que protagonizó la producción de Cris Morena en 2002 y 2003.

En medio de esa aparición, mientras interactuaba con Bordonaba, que interpretaba a su hija en la ficción, la actriz sufrió un traspié y se cayó del escenario, generando una gran preocupación del público. Sin embargo, logró levantarse y subió nuevamente a la pasarela exclamando “¡Por suerte estoy viva!“, intentando traer tranquilidad a todos.

Embed - Catherine Fulop tuvo un accidente en pleno show de Erreway en el Movistar Arena | #c5n #espectaculos #accidente #erreway
@c5n

Catherine Fulop tuvo un accidente en pleno show de Erreway en el Movistar Arena | #c5n #espectaculos #accidente #erreway

sonido original - c5n - c5n
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La serie que se viene.

De qué se trata Wonder Man, la serie que Marvel estrenará en enero 2026

Nicolás Behringer se consagró ganador de La Voz Argentina 2025

Nicolás Behringer se consagró ganador de La Voz Argentina 2025

La primera se estrenará el 29 de enero y la segunda el 26 de febrero de 2026.

Netflix confirmó la fecha de estreno de la cuarta temporada de Bridgerton

últimas noticias

Javier Milei se bajó del cierre de campaña bonaerense y no participará de más actos en la provincia

Milei se bajó del cierre de campaña bonaerense y no participará de más actos en la provincia

Hace 20 minutos
Este pasaje de Buenos Aires tiene una conexión única con el subte que pocos conocen. ¿Cuál es?

Este pasaje de Buenos Aires tiene una conexión única con el subte que pocos conocen: dónde está

Hace 27 minutos
La niña de 13 años esta intenrada en grave estado.

Una nena de 13 años jugaba con un arma y se disparó en la cabeza: "Fue un accidente"

Hace 37 minutos
Zelenski quiere participar de las conversaciones de paz.

Volodimir Zelenski está dispuesto a participar de la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin

Hace 41 minutos
El flamante titular de Presupuesto y Hacienda, Alberto Benegas Lynch.

"El cuadrado de zinc": el Gobierno arma una mesa paralela para discutir el Presupuesto 2026

Hace 42 minutos