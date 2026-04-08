8 de abril de 2026 Inicio
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Reprimieron a los manifestantes que protestaban contra la Ley de Glaciares

La Policía de la Ciudad arrojó gases lacrimógenos y desplegó sus escudos para desplazar a la gente que se disponía a marchar rumbo al Palacio Legislativo. Hubo detenidos.

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La Policía de la Ciudad reprimió este miércoles en las inmediaciones del Congreso a un grupo de manifestantes que protestaban contra la Ley de Glaciares, en momentos en que se está desarrollando la sesión en la Cámara de Diputados en la que se trata el proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado.

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Los efectivos de la fuerza porteña arrojaron gases lacrimógenos y desplegaron sus escudos con el fin de desplazar hacia la vereda a la gente que se encontraba en Avenida de Mayo y 9 de Julio, que se disponía a marchar rumbo al Palacio Legislativo.

En medio de un operativo desproporcionado, con la presencia de infantería, policías motorizados y hasta un carro hidrante, los agentes detuvieron a al menos un manifestante.

El centro porteño amaneció con un imponente operativo de seguridad. Como se volvió habitual en cada sesión legislativa durante la gestión de La Libertad Avanza, las inmediaciones del Palacio Legislativo fueron valladas desde temprano y copadas por efectivos de distintas fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad.

El despliegue incluyó camiones hidrantes, móviles policiales y patrullas motorizadas, en una postal que anticipa una jornada de tensión tanto dentro como fuera del recinto. Las vallas delimitan un perímetro amplio que restringe el acceso a manifestantes y transeúntes en los alrededores del Congreso.

En ese contexto, durante las primeras horas del día fueron detenidos nueve activistas de Greenpeace que habían desplegado un cartel contra la reforma en el Monumento a los Dos Congresos. La intervención policial se produjo mientras los manifestantes realizaban una protesta pacífica para visibilizar el rechazo a la iniciativa oficial.

NOTICIA EN DESARROLLO.

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