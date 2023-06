Represión en Jujuy: un adolescente de 17 años perdió un ojo por las balas de goma

"De repente empezaron a tirar piedras, a caer balas. Entre eso, le llegaron a él dos balas al ojo, y tiene otras balas más en el cuerpo. En total serían como ocho balazos que le llegaron, y dos le provocaron la pérdida del ojo", explicó la madre del joven, Inés Lamas, en diálogo con C5N.

"Él decide dar el paso adelante para apoyar a las comunidades, salió a dar refuerzos. Ahí fue donde se accidenta. En ese momento, cuando yo me enteré, no sabía qué hacer y estaba muy nerviosa. Cuando llegué al hospital de Maimará, el doctor me dijo prácticamente que ya el ojo estaba perdido", relató la mujer.

Añadió que las comunidades originarias sospechan que los incidentes fueron iniciados por personas que se infiltraron entre los manifestantes. "Dijeron que esa gente estaba ebria, vestida de civil, pero no era de acá. Después de eso, comenzaron a tirar piedras y balas a toda la gente que estaba ahí pasivamente", contó.

Luego de las liberaciones de este lunes, ya no quedan detenidos tras la violenta represión policial del sábado. "Por los cortes de ruta y las denuncias que hicimos, liberaron a todas las detenidas y detenidos. Todos estamos imputados penalmente por protestar y defender los derechos indígenas y el agua", indicó la dirigente del Frente de Izquierda Natalia Morales, quien también había sido aprehendida.