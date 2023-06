Represión en Jujuy: liberaron a 17 detenidos, aún quedan 16 personas presas

"Le decimos al gobierno que paren con la represión y el maltrato a la gente. Yo lo único que hice fue defender a un chico que estaban golpeando. A mi nena la golpearon por ayudarme y también la detuvieron. No hemos cometido ningún delito. Lo único que estábamos defendiendo es un derecho de cada uno de nosotros", expresó Benicio.

La mujer contó que su hija sigue detenida y exigió su liberación. "Cuando me dicen que me iban a sacar a mi sola yo no quería salir porque estaba mi nena adentro. Tuve muchísimo miedo y temo por mi hija", manifestó.

Otro de los detenidos que ofreció su testimonio al salir de la prisión fue Cristian, el turista porteño detenido en medio de las manifestaciones. "Vinimos por el fin de semana largo a Salta y Jujuy. El sábado queríamos conocer Tilcara y Purmamarca. Cuando llegamos a la ruta 9 se rumoreaba que había un accidente y que por eso había muchos autos parados. Entre todos los rumores fuimos avanzando un poco más y nos enteramos que había una protesta", narró el joven a C5N.

"Bajé del auto para ver si se iba a solucionar y cuando me acerco a la protesta viví el momento más horrible de mi vida. Me agarraron entre dos policías, me metieron adentro de un camión de policía como si fuese un delincuente y me ahorcaron".

Luego el joven contó que la policía le tapó la boca para que no pudiera decir su nombre y lo trasladaron al servicio penitenciario sin decirle por qué estaba detenido. "Fue una película de terror", expresó.

Lucho Aguilar, periodista de La Izquierda Diario, contó que fue detenido por registrar las protestas en Purmamarca. "Cuando vimos que un grupo de policías de civil se llevaban a la diputada electa Natalia Morales intentamos registrar la situación y también me detuvieron a mi. Nos subieron a una camioneta, nos trasladaron a una comisaría y luego a un penal. Están criminalizando la protesta", expresó.

Represión en JUJUY: el desgarrador testimonio de los detenidos

Jujuy: violento desalojo policial con detenidos en Purmamarca

Comunidades originarias, organizaciones sociales y docentes fueron reprimidos por la policía de Jujuy mientras mantenían cortes de rutas en Purmamarca, en rechazo a la reforma parcial de la constitución provincial que "limita el derecho a la protesta social" y fue recientemente aprobada por una Asamblea Constituyente.

Por el enfrentamiento, varias personas resultaron heridas balas de goma y disparos de gases lacrimógenos, según se pudo observar en fotos y videos que se reportaron desde el lugar.

También se difundió una lista con cerca de 30 detenidos, entre ellos, Natalia Morales, dirigente del PTS-Frente de Izquierda, y Luciano Aguilar, editor general y periodista de La Izquierda Diario, que estaba realizando la cobertura de la represión en la ruta de Purmamarca, según difundieron desde el espacio, y exigieron su inmediata liberación.

De todos modos, hasta el momento no hay cifras oficiales sobre cantidad de detenidos ni heridos.

"Esto fue una guerra. Fue un fusilamiento. Directamente empezaron a tirar. Estábamos con música y canto y empezaron con balas de goma, con gases, a mujeres que estaban arrodilladas en el piso", describió uno de los manifestantes que se encontraban en el cruce de Purmamarca.

A medida que se fueron conociendo los hechos de represión en la Quebrada, manifestantes de toda la provincia comenzaban a marchar y cortar rutas en otros puntos de la provincia, como Susques, La Quiaca, Abra Pampa Uquía, Humahuaca, Perico, San Pedro y Palpalá. Además, una columna partió desde el Parque de la Memoria y marchaba hacia el centro de San Salvador de Jujuy.

A través de su cuenta de Twitter, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a la Junta Ejecutiva para "resolver un paro general ante la violenta represión al pueblo jujeño".

El secretario de Derechos Humanos de la Nación viajó a Jujuy en medio de la represión policial que dejó detenidos y heridos

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, arribó esta tarde a Jujuy con motivo de los conflictos desatados en la provincia tras los disturbios y represión contra comunidades indígenas y trabajadores que se manifestaban en Purmamarca y otras localidades contra la reforma constitucional aprobada por el oficialismo.

Durante el domingo, el funcionario recorrerá los principales focos de conflicto y visitará los penales en los que se encuentran los manifestantes detenidos. Además, pedirá una reunión de urgencia con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.