Represas del Comahue: el Gobierno anunció que las empresas concesionarias tomaron posesión Las compañías adjudicatarias del proceso asumieron la dirección de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados.







Una de las represas del Comahue.

El Ministerio de Economía anunció que las empresas que lograron la adjudicación de las represas del Comahue, en el marco del proceso de privatización, tomaron posesión de las mismas y comenzaron a gestionar los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados.

"Desde este momento, y conforme al régimen transitorio establecido por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación, las nuevas operadoras asumen la gestión sin interrupciones en la operación, el despacho y la comercialización de energía dentro del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), garantizando la continuidad plena del servicio mientras se completan los procedimientos administrativos definitivos", explicaron desde la cartera a través de un comunicado.

Las compañías que gestionarán las represas son Edison Inversiones S.A.U. (Alicurá y Cerros Colorados), BML Inversora S.A.U. (El Chocón), y Central Puerto S.A. (Piedra del Águila). Según el informe del Ministerio que lidera Luis Caputo, realizarán "obras de modernización, renovación y actualización tecnológica estimado en alrededor de USD 400 millones".

"La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) inició de manera simultánea las adecuaciones necesarias en programación, despacho, liquidaciones, registración y garantías, asegurando una transición ordenada y sin impactos sobre la operación del sistema eléctrico nacional", detalló el Palacio de Hacienda.