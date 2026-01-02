2 de enero de 2026 Inicio
El Gobierno confirmó la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad tras el cierre de la ANDIS

En el decreto 942/2025, publicado en el Boletín Oficial, detallaron que las funciones de la Agencia Nacional de Discapacidad quedarán bajo la órbita del Ministerio de Salud. Además, extendieron la emergencia sanitaria hasta diciembre de 2026.

Por
Hay cambios en la cartera sanitaria.

Hay cambios en la cartera sanitaria.

Tras el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) el Gobierno nacional confirmó la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad mediante el decreto 942/2025, publicado en el Boletín Oficial. Las funciones del exorganismo quedarán bajo la órbita del Ministerio de Salud.

Sotelo estuvo en el cargo un año y medio.
Nueva baja en el Gobierno: Sotelo renunció a la secretaría de Culto y Civilización

En las páginas publicadas, explicaron que tras el Decreto N° 601/25, en el que se dispuso la intervención de la ANDIS para realizar una investigación del organismo y, promover una reorganización funcional que "permita el cumplimiento de las funciones que se le han encomendado, ajustado a los principios rectores de transparencia, de igualdad en el trato, de eficacia y de eficiencia".

Como consecuencia se elaboró un "Informe final de intervención", donde el Gobierno detectó "un ecosistema tecnológico fragmentado, heredero de sistemas inconexos, con falta de interoperabilidad y ausencia de estándares comunes, lo que afecta de manera directa la gestión del Certificado Único de Discapacidad, de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y del Programa Federal Incluir Salud, generando duplicación de tareas, inconsistencias de datos y dificultades para seguir trayectorias de vida de las personas beneficiarias".

BO ANDIS - Emergencia Sanitaria 2-1-26

Además encontraron "irregularidades de gravedad en las contrataciones y en la gestión de gastos vinculados a insumos médicos, equipamientos y dispositivos de alta complejidad, particularmente en la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud".

Por lo que el Gobierno tomó la decisión de disponer la centralización orgánica y funcional de la ANDIS en una Secretaría del Ministerio de Salud y, en consecuencia, la incorporación de la Secretaría Nacional de Discapacidad al organigrama de dicho ministerio.

Eso no es todo, sino que también en el mismo decreto explicaron que "con el objeto de dotar al Ministerio de Salud y sus entes descentralizados de herramientas ágiles para el cumplimiento de los objetivos planteados resulta necesario prorrogar la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2026".

Ya que de no prorrogarse la emergencia sanitaria "sin la adopción de medidas de transición y compensación adecuadas implicaría un riesgo inmediato para la continuidad de los servicios de salud, afectaría el acceso de la población a la atención sanitaria y podría generar consecuencias irreversibles en la red asistencial".

El Gobierno anunció la disolución de ANDIS y confirmó que sus funciones pasarán a manos del Ministerio de Salud

El Gobierno anunció este martes el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y confirmó que sus funciones pasarán a la árbitra del Ministerio de Salud. "La agencia, tal como la conocemos, dejará de existir", informó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa brindada en el marco del escándalo por las presuntas coimas que involucraron a su extitular Diego Spagnuolo y la intervención del Ejecutivo en el organismo.

"ANDIS se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años, y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumulaba toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", describió el funcionario.

Entre las irregularidades mencionadas, Adorni y puso como ejemplo la existencia de "personas fallecidas que sus familiares seguían cobrando la pensión", "pensiones otorgadas sin documentación válida", "médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico" y "organizaciones que facturaban sin prestar servicios".

ANDIS
El Gobierno suspendió los nuevos contratos.

La sede de la SIDE. 

El Gobierno amplió las facultades de la SIDE.

El Gobierno anunció la disolución de ANDIS y confirmó que sus funciones pasarán a manos del Ministerio de Salud

La industria textil cierra el 2025 en estado crítico: desplome de la actividad, fábricas cerradas y miles de empleos perdidos

Corrupción en Andis: Ornella Calvete pidió el sobreseimiento y rechazó las acusaciones en su contra

Lalola fue una de las producciones que participó. 

Conmoción en Hollywood: encuentran muerta a Victoria Jones, la hija de Tommy Lee Jones en un hotel

El nuevo look de Cande Tinelli, con un tono caramelo luminoso que acompañó su cierre de año y reforzó su identidad estética.

Hay shows confirmados hasta noviembre.

Zaira Nara está en Punta del Este con Robert Strom. 

Dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por un elenco destacado encabezado por Ricardo Darín, Mercedes Morán y Eduardo Blanco, la película se estrenó en 2004 y mantiene una vigencia notable
Esta famosa película argentina ideal para ver en las fiestas llegó a Netflix: de cual se trata

Báez logró la primera victoria argentina del 2026.

Emanuele Galeppini tenía 16 años.

Largas filas y decenas de vuelos demorados en Aeroparque en el comienzo de enero

Lalola fue una de las producciones que participó. 

Sotelo estuvo en el cargo un año y medio.

Nueva baja en el Gobierno: Sotelo renunció a la secretaría de Culto y Civilización

