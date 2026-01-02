2 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno suspendió la contratación de nuevos empleados en el sector público

El decreto 934/2025 indica que quedaron anuladas las incorporaciones de personal a las plantas transitorias y las contrataciones temporales, por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial o eventual.

Por
El Gobierno suspendió los nuevos contratos.

El Gobierno suspendió los nuevos contratos.

El Gobierno nacional resolvió frenar de manera general las nuevas contrataciones y designaciones de personal en la administración pública nacional, una medida que alcanza a organismos y entidades bajo control estatal. La normativa fue publicada este viernes a través del decreto 934/2025 publicado en el Boletín Oficial.

Sotelo estuvo en el cargo un año y medio.
Te puede interesar:

Nueva baja en el Gobierno: Sotelo renunció a la secretaría de Culto y Civilización

La decisión, en línea con los objetivos de la política libertaria, se inscribe en una política destinada a ordenar el gasto y supervisar la dotación de empleados públicos, en el marco del proceso de reestructuración impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

La norma fija, además, un esquema de excepciones puntuales y criterios restrictivos que habilitan incorporaciones únicamente en casos específicos y bajo estrictas condiciones de recambio. “El personal de las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional comprendidas en el artículo 8°, incisos a) y c), de la Ley N° 24.156 no podrá ser designado ni contratado bajo ninguna modalidad”, establece el texto oficial.

En ese marco, se dejaron sin efecto futuras designaciones que impliquen el ingreso de personal a plantas transitorias, así como contrataciones temporales, por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial o de carácter eventual.

La medida también alcanza a los contratos por prestación de servicios de profesionales autónomos, a las designaciones transitorias en planta permanente y a cualquier forma de incorporación de personal, exista o no relación de dependencia.

No obstante, el decreto contempla excepciones para áreas consideradas estratégicas, como la educación universitaria, el Servicio Penitenciario Federal, las Fuerzas Armadas y de Seguridad y los profesionales que se desempeñen en hospitales, centros de salud e institutos de investigación y producción. También quedan exceptuadas las contrataciones vinculadas al Sistema Nacional de Manejo del Fuego y al cuerpo de guardaparques nacionales.

Fuerzas Armadas - Petri acto
Las Fuerzas Armadas están dentro de las excepciones a la norma.

Las Fuerzas Armadas están dentro de las excepciones a la norma.

Asimismo, la norma incorpora un mecanismo de reemplazo controlado. Según lo dispuesto en el artículo 3°, a partir de 2026 cada organismo podrá incorporar un trabajador por cada dos bajas registradas, siempre que estas no se originen en retiros voluntarios ni acuerdos de desvinculación. En paralelo, dicho organismo, junto con la Secretaría de Hacienda, tendrá la potestad de analizar situaciones excepcionales en las que se solicite la incorporación de dos empleados para reemplazar a uno.

empleo público

El Gobierno confirmó la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad tras el cierre de la ANDIS

Tras el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) el Gobierno nacional confirmó la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad mediante el decreto 942/2025, publicado en el Boletín Oficial. Las funciones del exorganismo quedarán bajo la órbita del Ministerio de Salud.

En las páginas publicadas, explicaron que tras el Decreto N° 601/25, en el que se dispuso la intervención de la ANDIS para realizar una investigación del organismo y, promover una reorganización funcional que "permita el cumplimiento de las funciones que se le han encomendado, ajustado a los principios rectores de transparencia, de igualdad en el trato, de eficacia y de eficiencia".

Como consecuencia se elaboró un "Informe final de intervención", donde el Gobierno detectó "un ecosistema tecnológico fragmentado, heredero de sistemas inconexos, con falta de interoperabilidad y ausencia de estándares comunes, lo que afecta de manera directa la gestión del Certificado Único de Discapacidad, de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y del Programa Federal Incluir Salud, generando duplicación de tareas, inconsistencias de datos y dificultades para seguir trayectorias de vida de las personas beneficiarias".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La sede de la SIDE. 

El Gobierno reformó la Ley de Inteligencia Nacional: los cambios en la estructura

Hay cambios en la cartera sanitaria.

Fue creada la Secretaría Nacional de Discapacidad tras el cierre de la ANDIS

El Gobierno amplió las facultades de la SIDE.

El Gobierno habilitó una reforma de segunda generación del Sistema de Inteligencia Nacional

play

El Gobierno anunció la disolución de ANDIS y confirmó que sus funciones pasarán a manos del Ministerio de Salud

Industria textil cierra el 2025 en estado crítico: desplome de la actividad, fabricas cerradas y miles de empleos perdidos

La industria textil cierra el 2025 en estado crítico: desplome de la actividad, fábricas cerradas y miles de empleos perdidos

Corrupción en Andis: Ornella Calvete pidió el sobreseimiento y rechazó las acusaciones en su contra

Corrupción en Andis: Ornella Calvete pidió el sobreseimiento y rechazó las acusaciones en su contra

Rating Cero

Lalola fue una de las producciones que participó. 

Falleció un reconocido guionista de televisión: escribió La Leona, La Lola y Tratame bien

Conmoción en Hollywood: encuentran muerta a Victoria Jones, la hija de Tommy Lee Jones en un hotel

Conmoción en Hollywood: encuentran muerta a Victoria Jones, la hija de Tommy Lee Jones en un hotel

El nuevo look de Cande Tinelli, con un tono caramelo luminoso que acompañó su cierre de año y reforzó su identidad estética.

La impresionante transformación de Cande Tinelli para el verano: "No sé de qué color es mi pelo"

Hay shows confirmados hasta noviembre.

Música en vivo: 2026 arranca con una agenda repleta de shows internacionales

Zaira Nara está en Punta del Este con Robert Strom. 

A los besos: Zaira Nara y el multimillonario Robert Strom confirmaron su romance en Punta del Este

Dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por un elenco destacado encabezado por Ricardo Darín, Mercedes Morán y Eduardo Blanco, la película se estrenó en 2004 y mantiene una vigencia notable
play

Esta famosa película argentina ideal para ver en las fiestas llegó a Netflix: de cual se trata

últimas noticias

Báez logró la primera victoria argentina del 2026.

United Cup 2026: Argentina derrotó 3 a 0 a España y jugará contra Estados Unidos

Hace 18 minutos
Emanuele Galeppini tenía 16 años.

Conmoción: una de las promesas del deporte mundial murió en el incendio del bar de Suiza

Hace 20 minutos
play

Largas filas y decenas de vuelos demorados en Aeroparque en el comienzo de enero

Hace 39 minutos
Lalola fue una de las producciones que participó. 

Falleció un reconocido guionista de televisión: escribió La Leona, La Lola y Tratame bien

Hace 55 minutos
Sotelo estuvo en el cargo un año y medio.

Nueva baja en el Gobierno: Sotelo renunció a la secretaría de Culto y Civilización

Hace 1 hora