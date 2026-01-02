Nahuel Sotelo renunció a la secretaría de Culto y Civilización El presidente Javier Milei aceptó la dimisión del funcionario, que había sido designado en el cargo en agosto de 2024. Por + Seguir en







Sotelo estuvo en el cargo un año y medio.

El secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, renunció este viernes de manera formal al cargo que había sido designado en agosto de 2024. El presidente Javier Milei aceptó la dimisión del funcionario que ahora pasará a ocupar una banca en la legisladora bonaerense.

“Acéptase, a partir del 2 de diciembre de 2025, la renuncia del señor Nahuel Sotelo Larcher al cargo de secretario de Culto y Civilización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto”, señala el decreto 937/2025 publicado en el Boletín Oficial donde se oficializó la salida.

La dimisión de Sotelo ya había sido anticipada meses atrás, luego de que haya sido elegido para integrar las listas de candidatos a diputados de la provincia de Buenos Aires que presentó La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas, que terminó ganando por escaso margen.

