El Gobierno habilitó una reforma de segunda generación del Sistema de Inteligencia Nacional A través de un decreto, el organismo que depende del Ejecutivo pasará a conducir de manera directa toda la estructura. "Moderniza, ordena y legitima el Sistema", aseguraron las autoridades.







El Gobierno amplió las facultades de la SIDE.

El Gobierno introdujo cambios en la Ley de Inteligencia Nacional (25.520) y habilitó una reforma de segunda generación del Sistema de Inteligencia Nacional: “La reforma moderniza, ordena y legitima el Sistema de Inteligencia Nacional: lo integra al Estado, lo separa de funciones policiales, lo adapta a amenazas contemporáneas y lo somete a mayores controles”, aseguraron las autoridades nacionales.

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se publicará en las próximas horas, el Ejecutivo busca profundizar y ordenar el Sistema de Inteligencia Nacional, con una mayor centralización en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y la ampliación de facultades operativas para los organismos del sector.

En cuanto a la estructura, la SIDE continúa como organismo principal, pero se modifican y reordenan varias de sus dependencias: la Agencia de Seguridad Nacional cambia su nombre y pasa a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC); la Agencia Federal de Ciberseguridad es reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC), con foco en el ámbito digital, y la antigua División de Asuntos Internos es sustituida por la Inspectoría General de Inteligencia (IGI), con mayores atribuciones para auditorías, investigaciones internas, control de legalidad, control presupuestario y de eficiencia

Entre los cambios más importantes, el decreto transforma la Agencia de Seguridad Nacional en la nueva Agencia Nacional de Contrainteligencia, que tendrá como misión principal anticipar y neutralizar amenazas como el espionaje, el sabotaje, la interferencia extranjera y las operaciones de influencia que puedan poner en riesgo el orden constitucional o los intereses estratégicos del país.

Edificio SIDE AFI Julio 2024 Edificio de la SIDE, ubicado en 25 de Mayo 11. Ignacio Petunchi En el plano digital, el Gobierno definió una separación clara entre las áreas de ciberseguridad y ciberinteligencia. En ese marco, se creó el Centro Nacional de Ciberseguridad, que quedará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, mientras que la ex Agencia Federal de Ciberseguridad fue reconvertida en Agencia Federal de Ciberinteligencia, dependiente de la SIDE y enfocada exclusivamente en tareas de inteligencia en el ciberespacio.