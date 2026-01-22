Javier Milei se reunió con Gianni Infantino en Davos Karina Milei también participó de la reunión y los tres posaron para una foto con el pulgar arriba, gesto característico del presidente argentino. Por + Seguir en







Javier Milei se reunió con Gianni Infantino en Davos

El presidente Javier Milei mantuvo este jueves un breve encuentro con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, en Davos. Según trascendió, el intercambio se dio en la previa de la presentación del Consejo de Paz, la iniciativa promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tiene como objetivo "avanzar en acuerdos para frenar conflictos armados" y promover la paz en el mundo.

De la reunión también participó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Tras el diálogo, los tres se tomaron una fotografía conjunta pulgares arriba, el gesto popularizado por Milei desde que asumió a la presidencia. Por el momento no trascendieron los temas de la conversación.

image El mensaje de Milei en el Foro Económico Mundial En su exposición ante el Foro de Davos, Milei volvió a defender al capitalismo de libre comercio al que definió como “el único sistema justo”, y cuestionó con dureza al socialismo, al que calificó como una propuesta que “suena lindo, pero termina mal”. El discurso se produjo luego de la intervención de Donald Trump y mantuvo el tono confrontativo que el mandatario argentino ya había exhibido en ediciones anteriores.

El Presidente atribuyó la crisis de Occidente al avance del socialismo, criticó la agenda “woke” y al populismo, y puso como ejemplo negativo la situación de Venezuela. Además, insistió en la necesidad de retomar valores judeocristianos y reclamó que la dirigencia política “deje de molestar” a quienes producen y trabajan.