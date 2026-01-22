22 de enero de 2026 Inicio
El Gobierno anunció que la tasa de homicidios llegó a mínimos históricos: bajó un 17% en 2025

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, marcó que el índice cayó a 3,7 cada 100.000 habitantes en 2025. También detalló que se registraron 1.705 víctimas el año pasado.

Alejandra Monteoliva

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, expuso que la tasa de homicidios dolosos bajó a 3,7 cada 100.000 habitantes en 2025, lo que se trata del índice más bajo en lo que va del siglo. Además, el informe de la cartera detalló que se registraron 1.705 víctimas el año pasado.

Paul Starc renunció como titular de la UIF.
En una conferencia, Monteoliva explicó los registros del Ministerio de Seguridad, que señalan que la baja interanual alcanzó el 5,6%, ya que pasó de un 4,4% en 2023 a 3,7% en 2025. En tal sentido, remarcó los alcances del Plan 90-10, ya que destacó que con esa estrategia hubo una caída del 70% de la baja total.

En tanto, el registro de la cartera marcó que el mapa crítico del delito letal descendió de 193 municipios en 2023 a 180 en 2025. La ministra también señaló que la Argentina tuvo la tasa de homicidios más baja de la región por segundo año consecutivo, de acuerdo a los datos reunidos sobre países limítrofes y del resto de Latinoamérica.

El Ministerio de Seguridad presentó los últimos índices de homicidios.

El Ministerio de Seguridad presentó los últimos índices de homicidios.

Por otro lado, el informe expuso que en Rosario se produjo una disminución del 22% en comparación con 2024 y una baja acumulada del 70% tras el comienzo de la administración de La Libertad Avanza, cuando Javier Milei asumió como mandatario en diciembre de 2023. Además, precisó que los homicidios disminuyeron un 22% en los lugares vigilados por fuerzas federales.

En esta línea, Monteoliva señaló que Mendoza, Tucumán, Córdoba y Buenos Aires marcaron caídas en los índices de homicidios. En tanto, a nivel general también se registró una baja interanual del 20,8% de los robos simples y agravados, ya que la tasa cayó a 798 hechos en 2025.

