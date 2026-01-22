Otra baja en el Gobierno: renunció Paul Starc como titular de la Unidad de Información Financiera El Ministerio de Justicia confirmó su dimisión en el cargo por "razones personales". En su lugar asumirá Ernesto Gaspari, quien anteriormente se desempeñó como secretario de Coordinación y Planificación Exterior en la Cancillería. Por + Seguir en







Paul Starc renunció como titular de la UIF.

El titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, renunció a su cargo luego de que alegara "razones personales" y será sucedido por el licenciado Ernesto Gaspari, quien se desempeñó como secretario de Coordinación y Planificación Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

En un comunicado, el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, confirmó la dimisión de Starc: "El Ministerio de Justicia de la Nación informa que el titular de la Unidad de Información Financiera, Dr. Paul Starc, ha presentado su renuncia al cargo por razones personales, la cual fue aceptada por las autoridades competentes".

En tal sentido, la cartera destacó la labor del funcionario saliente: "Durante su gestión, el Dr. Starc desempeñó sus funciones con profesionalismo y compromiso, contribuyendo a que el sistema de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo se adecue a los estándares nacionales e internacionales vigentes. Asimismo, continuará colaborando con el Gobierno Nacional en nuevas responsabilidades vinculadas a tareas de gestión, desarrollo financiero y consolidación institucional".

En tanto, el ministerio confirmó que su reemplazante será un exintegrante de la Cancillería. "En esta nueva etapa, la Unidad de Información Financiera será conducida por el Lic. Ernesto Gaspari, profesional con una sólida trayectoria en gestión pública y privada, finanzas y administración. Gaspari cuenta con experiencia en áreas estratégicas del Estado y se desempeñó, entre otras funciones, como Secretario de Coordinación y Planificación Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto", expresó.

Comunicado renuncia Paul Starc UIF El comunicado del Ministerio de Justicia. X (@MinJusticia_Ar) "Bajo esta nueva conducción, la UIF tendrá como objetivo consolidar una gestión técnica y profesional, fortalecer los mecanismos de prevención y control, optimizar el uso de la información financiera y profundizar la cooperación con organismos nacionales e internacionales, en línea con las prioridades estratégicas del Gobierno Nacional", agregó en esta línea.