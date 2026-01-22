Otra baja en el Gobierno: renunció Paul Starc como titular de la Unidad de Información Financiera

22 de enero de 2026 Inicio
El Ministerio de Justicia confirmó su dimisión en el cargo por "razones personales". En su lugar asumirá Ernesto Gaspari, quien anteriormente se desempeñó como secretario de Coordinación y Planificación Exterior en la Cancillería.

El titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, renunció a su cargo luego de que alegara "razones personales" y será sucedido por el licenciado Ernesto Gaspari, quien se desempeñó como secretario de Coordinación y Planificación Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

En un comunicado, el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, confirmó la dimisión de Starc: "El Ministerio de Justicia de la Nación informa que el titular de la Unidad de Información Financiera, Dr. Paul Starc, ha presentado su renuncia al cargo por razones personales, la cual fue aceptada por las autoridades competentes".

En tal sentido, la cartera destacó la labor del funcionario saliente: "Durante su gestión, el Dr. Starc desempeñó sus funciones con profesionalismo y compromiso, contribuyendo a que el sistema de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo se adecue a los estándares nacionales e internacionales vigentes. Asimismo, continuará colaborando con el Gobierno Nacional en nuevas responsabilidades vinculadas a tareas de gestión, desarrollo financiero y consolidación institucional".

En tanto, el ministerio confirmó que su reemplazante será un exintegrante de la Cancillería. "En esta nueva etapa, la Unidad de Información Financiera será conducida por el Lic. Ernesto Gaspari, profesional con una sólida trayectoria en gestión pública y privada, finanzas y administración. Gaspari cuenta con experiencia en áreas estratégicas del Estado y se desempeñó, entre otras funciones, como Secretario de Coordinación y Planificación Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto", expresó.

"Bajo esta nueva conducción, la UIF tendrá como objetivo consolidar una gestión técnica y profesional, fortalecer los mecanismos de prevención y control, optimizar el uso de la información financiera y profundizar la cooperación con organismos nacionales e internacionales, en línea con las prioridades estratégicas del Gobierno Nacional", agregó en esta línea.

Por último, el Ministerio de Justicia le agradeció a Starc: "Las autoridades nacionales agradecen la labor realizada por el Dr. Paul Starc al frente del organismo y expresan su reconocimiento por el trabajo desarrollado".

La designación de Starc al frente del organismo se había producido el 8 de abril de 2025, a través de un decreto en el Boletín Oficial. Se trata de un abogado que aprobó el Programa de asistencia sobre Anti Terrorismo de Luisiana State University, Police Academy, (Luisiana, United States of America,1995), el Programa de Actualización en Derecho Penal de la Facultad de Derecho Universidad Austral Argentina (1999), el Workshop sobre Fraude y Corrupción Internacional de la International Association of Persecutors (Beijing, China,1999).

