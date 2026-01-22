El Banco Central compró otros u$s80 millones y las reservas llegaron a su mejor cifra en los últimos 5 años

De esta manera, la entidad monetaria acumula unos u$s45.399 en reservas. Se trata de la cifra más alta desde septiembre de 2021. En lo que va del año, el Gobierno compró casi u$s900 millones.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró este jueves unos nuevos u$s80 millones y, de esta manera, las reservas cerraron la jornada en los u$s45.399 , alcanzando así su mejor número desde 2021. La adquisición total de la entidad monetaria superaron los u$s900 desde que comenzó el año.

El Banco Central flexibiliza el cepo para que las empresas cancelen deudas y apuesta al ingreso de divisas

En las últimas doce ruedas, el BCRA compró un total de u$s823 para incrementar sus reservas , en una época marcada por la demanda de dólares por la temporada alta de vacaciones. Pero hay una alta circulación de billetes debido al aumento de la liquidación agropecuaria y por la colocación de deuda por parte de empresas privadas.

Esta estrategia del aumento de las reservas liderada por el ministro de Economía, Luis Caputo , fue recientemente festejada por la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

El dólar mayorista operó en baja desde el inicio de la jornada , marcado por una presión vendedora. Durante la primera parte del día se ubicó en torno a los $1.427, hasta que sobre el final del día hubo una mayor presencia de demanda y la divisa cerró en $1.429,50, levemente por debajo del miércoles pasado. El volumen operado se mantuvo estable y alcanzó los u$s331 millones . El tipo de cambio de referencia del BCRA fue de $1.427,03.

Mientras que en el mercado minorista, el dólar oficial también bajó y cerró en los $1.450 para la venta.

Por otra parte, los dólares financieros continuaron descendiendo, con una caída promedio del 0,4%. El MEP cerró en $1462, el CCL en $1.510 y el dólar blue terminó la jornada en los $1.490 para la venta.

Kristalina Georgieva se reunió con Luis Caputo en Davos y elogió "la acumulación de reservas"

El ministro de Economía, Luis Caputo, se volvió a reunir con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, durante el Foro Económico Mundial que se desarrolla en Davos y ratificó el rumbo del Gobierno.

En su cuenta de la red social X, Georgieva destacó su encuentro con Caputo y remarcó el almacenamiento de reservas, en el marco del programa económico de la administración de La Libertad Avanza: "Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KGeorgieva/status/2014070093081084327&partner=&hide_thread=false Great to have a brief exchange with @LuisCaputoAr at Davos #WEF26. I praised the strong performance of the Argentine economy and progress in reserve accumulation. pic.twitter.com/PpEc7fDOom — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) January 21, 2026

Por su parte, el titular del Palacio de Hacienda le agradeció a la titular del FMI y sostuvo la postura del Gobierno. "Thank you, Kristalina Georgieva. Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente", expresó.

El cónclave se desarrolló mientras una delegación del FMI se prepara para visitar la Argentina en febrero debido a la segunda revisión del acuerdo y en la previa del 1° de febrero, cuando se registrará un nuevo vencimiento de deuda por u$s824 millones en intereses.