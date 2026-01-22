22 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El Banco Central compró otros u$s80 millones y las reservas llegaron a su mejor cifra en los últimos 5 años

De esta manera, la entidad monetaria acumula unos u$s45.399 en reservas. Se trata de la cifra más alta desde septiembre de 2021. En lo que va del año, el Gobierno compró casi u$s900 millones.

Por
Las reservas del Banco Central alcanzaron los u$s45.399.

Las reservas del Banco Central alcanzaron los u$s45.399.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró este jueves unos nuevos u$s80 millones y, de esta manera, las reservas cerraron la jornada en los u$s45.399, alcanzando así su mejor número desde 2021. La adquisición total de la entidad monetaria superaron los u$s900 desde que comenzó el año.

Santiago Bausili es el presidente del Banco Central. 
Te puede interesar:

El Banco Central flexibiliza el cepo para que las empresas cancelen deudas y apuesta al ingreso de divisas

En las últimas doce ruedas, el BCRA compró un total de u$s823 para incrementar sus reservas, en una época marcada por la demanda de dólares por la temporada alta de vacaciones. Pero hay una alta circulación de billetes debido al aumento de la liquidación agropecuaria y por la colocación de deuda por parte de empresas privadas.

Esta estrategia del aumento de las reservas liderada por el ministro de Economía, Luis Caputo, fue recientemente festejada por la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

El dólar mayorista operó en baja desde el inicio de la jornada, marcado por una presión vendedora. Durante la primera parte del día se ubicó en torno a los $1.427, hasta que sobre el final del día hubo una mayor presencia de demanda y la divisa cerró en $1.429,50, levemente por debajo del miércoles pasado. El volumen operado se mantuvo estable y alcanzó los u$s331 millones. El tipo de cambio de referencia del BCRA fue de $1.427,03.

Mientras que en el mercado minorista, el dólar oficial también bajó y cerró en los $1.450 para la venta.

Por otra parte, los dólares financieros continuaron descendiendo, con una caída promedio del 0,4%. El MEP cerró en $1462, el CCL en $1.510 y el dólar blue terminó la jornada en los $1.490 para la venta.

Kristalina Georgieva se reunió con Luis Caputo en Davos y elogió "la acumulación de reservas"

El ministro de Economía, Luis Caputo, se volvió a reunir con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, durante el Foro Económico Mundial que se desarrolla en Davos y ratificó el rumbo del Gobierno.

En su cuenta de la red social X, Georgieva destacó su encuentro con Caputo y remarcó el almacenamiento de reservas, en el marco del programa económico de la administración de La Libertad Avanza: "Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KGeorgieva/status/2014070093081084327&partner=&hide_thread=false

Por su parte, el titular del Palacio de Hacienda le agradeció a la titular del FMI y sostuvo la postura del Gobierno. "Thank you, Kristalina Georgieva. Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente", expresó.

El cónclave se desarrolló mientras una delegación del FMI se prepara para visitar la Argentina en febrero debido a la segunda revisión del acuerdo y en la previa del 1° de febrero, cuando se registrará un nuevo vencimiento de deuda por u$s824 millones en intereses.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial recorta las subas del inicio de la semana y vuelve a plancharse.

El dólar volvió a retroceder, cerró en baja y se mantiene la calma cambiaria

El dólar viene de una semana bajista.

El dólar cotizó a la baja y cerró en $1.455 para la venta, tras el discurso de Milei en Davos

El Banco Central intervino en el Mercado de Cambios por 12ª vez consecutiva.

El Banco Central no para: compró u$s8 millones y alcanzó su nivel más alto de reservas desde 2021

El dólar oficial comenzó la semana al alza.

El dólar se mantuvo estable y cerró con una leve baja en medio del viaje de Milei a Davos

Banco Central de la República Argentina.

El Banco Central adquirió otros u$s21 millones y superó los u$s700 millones comprados en enero

El dólar cerró al alza.

El dólar rompió la tendencia bajista y cerró con leve suba

Rating Cero

La modelo debió ser operada de pólipos en las cuerdas vocales.

Evangelina Anderson fue operada y no podrá hablar por una semana: qué le pasó

Los tres cocineros quedaron expuestos por las críticas de los eliminados en el repechaje.

"Dijo un montón de cosas de nosotros": tras las críticas, un jurado de MasterChef cruzó a Esteban Mirol

Los mediáticos fueron advertidos por la filtración de los chats de conversaciones privadas.

La Justicia advirtió a Wanda Nara por filtrar los chats con Mauro Icardi: qué medidas podría tomar

El protagonista de la obra teatral Rocky recordó a su hermano fallecido.

Video: el momento paranormal que vivió Nico Vázquez mientras hablaba de su hermano

Javier Bazterrica fue denunciado por la conductora por violencia digital contra una mujer.

Anamá Ferreira denunció al "Gigoló" por racista y xenófobo: "A mí también me dijeron mono"

La conductora dejó de lado las críticas contra su colega y elogió a la producción.
play

Moria Casán defendió a Cecilia Roth tras las críticas por sus actitudes durante el rodaje en la biopic

últimas noticias

El hecho sucedió en las oficinas de la Municipalidad de Vicatura, en Santiago de Chile.

Fue filmado teniendo sexo en su oficina, lo echaron y demandó a su empleador por u$s230 mil

Hace 29 minutos
La modelo debió ser operada de pólipos en las cuerdas vocales.

Evangelina Anderson fue operada y no podrá hablar por una semana: qué le pasó

Hace 44 minutos
La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos del viernes 23 de enero

Hace 56 minutos
play

¿Otro paro de colectivos en el AMBA? Se suspendió la paritaria de la UTA

Hace 1 hora
Los tres cocineros quedaron expuestos por las críticas de los eliminados en el repechaje.

"Dijo un montón de cosas de nosotros": tras las críticas, un jurado de MasterChef cruzó a Esteban Mirol

Hace 1 hora