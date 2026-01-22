Imputaron al policía alcoholizado que disparó e hirió a un vecino en Villa Crespo La Unidad de Flagrancia Norte de la Ciudad resolvió la medida sobre Cristian Antonio Britez por abuso de arma de fuego, amenazas agravadas y daños. El hombre no podrá salir del país ni acercarse al lugar del hecho. Por + Seguir en







Cristian Antonio Britez fue imputado.

La Unidad de Flagrancia Norte de la Ciudad imputó al policía Cristian Antonio Britez, quien presuntamente alcoholizado y bajo los efectos de sustancias disparó al aire con un arma de fuego e hirió en la pierna a un hombre en el barrio porteño de Villa Crespo.

El hecho se produjo en el cruce de las calles Fitz Roy y Muñecas, donde asistió personal de la Comisaría Vecinal 15B de la Policía de la Ciudad tras ser alertado acerca de disparos de arma de fuego por un llamado al 911. El tirador finalmente fue reducido y detenido, mientras que el hombre herido fue trasladado por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al Hospital Durand y se encuentra fuera de peligro.

En uno de los videos difundidos en las redes sociales, se observa al policía mientras intentaba disparar por detrás de una camioneta, luego de que vaciara por completo el cargador del arma. Tras unos segundos, intentó esconderse en la puerta de una de las viviendas de la zona.

Embed - Así GATILLABA el CABO borracho en VILLA CRESPO El organismo imputó al hombre por abuso de arma de fuego, amenazas agravadas y daños, aunque también evalúa que enfrente el cargo de lesiones. Por lo pronto, el acusado declaró que no recuerda lo que ocurrió y señaló que se despertó esposado y con vómitos. La causa se encuentra a cargo de la Fiscalía PCyF 8, encabezada por Maximiliano Vence.

En tanto, la investigación continuará su curso mientras las autoridades prohibieron que Britez salga del país, se acerque a las víctimas y al lugar del hecho y ordenaron que entregue todas sus armas y asista a las citaciones de la Fiscalía.