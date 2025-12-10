Nicolás Munafó, periodista de C5N deportado de Venezuela: "Nos sacaron fotos y nos trataron como delincuentes"

El cronista integraba el equipo del canal junto a su colega Adrián Salonia y el camarógrafo Sebastián Solís, quienes intentaban acceder al país caribeño por una cobertura. Sin embargo, les comunicaron que no tenían permitido el ingreso.

El periodista Nicolás Munafó se refirió al episodio de peligrosa censura mediática que sufrió el equipo periodístico de C5N luego de que el Gobierno de Venezuela, encabezado por el presidente Nicolás Maduro , le prohibiera el ingreso a ese país.

Le prohibieron el ingreso a Venezuela al equipo de C5N: los detalles de la deportación

El equipo, compuesto por Munafó, su colega Adrián Salonia y el camarógrafo Sebastián Solís , intentaba cubrir las alternativas del conflicto que por estas horas enfrenta a Venezuela con Estados Unidos, luego de que Donald Trump amenazara a Caracas con el inicio de operaciones militares terrestres.

En Argenzuela , por C5N , Munafó expuso una comunicación que mantuvo con un funcionario venezolano: "Estamos bien y en Buenos Aires. Nos devolvieron los pasaportes enseguida. Venezuela nos retuvo las valijas y el equipo de trabajo. Nos llamaron de Venezuela para ponerse a disposición y pedirnos disculpas. Dijeron que iban a ser todo lo posible para que nuestras valijas y los equipos de trabajo de C5N lleguen lo antes posible a Buenos Aires".

En tal sentido, remarcó el maltrato contra el equipo periodístico. "Nos llamó una persona de la Cancillería de Venezuela a la mañana cuando todavía estábamos en Bolivia. No entendían lo que había pasado y por qué nos trataron así. Dije que no me gustó que nos saquen fotos, nos filmen y nos traten como delincuentes. La persona que me llamó me dijo 'entendé el contexto, de que nos están amenazando todo el tiempo'", expresó.

"Nosotros íbamos a mostrar lo que estaba sucediendo en Venezuela. Nos agarraron como chivo expiatorio, como si los culpables hubiéramos sido nosotros" , aseveró en el programa conducido por Jorge Rial.

En tanto, Munafó hizo alusión a unas comunicaciones entre las autoridades venezolanas y C5N: "Nosotros habíamos avisado que estábamos viajando y llegando a Venezuela. Desde Venezuela llamaron al canal para confirmar que tres periodistas de C5N estaban llegando a Venezuela y en principio estaba todo bien. Fue una situación rara porque cuando llegamos parecía que estaba todo bien".

El periodista también advirtió que fotografiaron un chat que mantuvo con un comunicador de Venezuela: "Vino una persona vestida de negro y sin identificación que nos preguntó a qué veníamos, a quién le pedimos permiso y con quién hablamos. Le nombré a un periodista venezolano muy reconocido y me dijo 'mostrame la conversación'. Le mostré y le empezó a sacar fotos la conversación, que no era extraña, sino para decirle que estábamos viajando".

El testimonio de Adrián Salonia, periodista de C5N deportado de Venezuela: "Fue un momento de mucha tensión"

El gobierno de Nicolás Maduro expulsó a C5N de Venezuela, compuesto por Adrián Salonia y Nicolás Munafó y el camarógrafo Fabián Solís. El equipo fue demorado en el aeropuerto de Caracas durante dos horas, donde le preguntaron una y otra vez sobre su visita: "Fue un momento de mucha tensión".

El periodista Adrián Salonia compartió en redes sociales cómo fue el dramático momento que vivió junto al equipo, que viajó desde Buenos Aires a Caracas para retratar la vida en Venezuela. Sin embargo, apenas aterrizó el vuelo que se dirigía de Bolivia a Venezuela, el personal del aeropuerto detectó al grupo de periodistas.

"Se dieron cuenta de que éramos periodista, estamos con Nicolás Munafó, nos enviaron a la fila de los extranjeros, que no eran periodistas", contó Salonia, a partir de ese momento diferentes autoridades comenzaron hacerle muchas preguntas.

"Nosotros le explicamos que queríamos mostrar la vida cotidiana de los venezolanos, no hablamos en ningún momento de lo que está pasando con EE. UU.", añadió, el equipo entregó sus pasaportes y mostraron el lugar donde se iban a hospedar, el chofer que los iba a trasladar, y todo tipo de dato sobre la estadía en el país.

Tras dos horas de tensión, una persona se acerca y les dice que no van a poder ingresar al país. "Después ya nos conducen a otro lugar completamente vacío, con muchos policías, la serenidad con la que nos expulsan del país, nos hicieron pasar por un pasillo, por un escáner, nuestros pasaportes todavía no pudimos recuperarlos", afirmó Salonia.

Por el momento, el equipo no tiene sus pasajeros y les comunicaron que los podrán recuperar recién cuando ingresen a la Argentina.