22 de junio de 2026 Inicio
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Quién es Fabián Fernández, el nuevo secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno

Reemplazará a Javier Lanari en el cargo, en el marco de las modificaciones en la comunicación de la administración libertaria. Fue luego de la designación de Adrián Ravier como vocero presidencial.

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Fabián Fernández reemplazará a Javier Lanari.

Fabián Fernández reemplazará a Javier Lanari.

Fabián Fernández junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
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El Gobierno anunció que Fabián Fernández será el nuevo secretario de Comunicación y Prensa

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó en la red social X que Fernández se incorporará al sector comunicacional del Gobierno. "Bienvenido Fabián Fernández, nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional. Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa. Fin", expresó el ministro coordinador.

Fernández tiene 35 años y nació en el partido de Lanús, donde fue el director de prensa del municipio. También es locutor nacional egresado de la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos (ETER) y se desempeñó en diferentes entidades en el rubro de la difusión.

La publicaci&oacute;n de Manuel Adorni.

La publicación de Manuel Adorni.

En tal sentido, la Vocería Presidencial repasó en las redes sociales la trayectoria del flamante funcionario: "Especialista en comunicación pública, relaciones institucionales y prensa, durante más de una década Fernández integró y acompañó distintos equipos de gestión, y desde 2023 se desempeñó exitosamente al frente del área de prensa, medios y comunicación institucional de YPF".

"Desde la Secretaría de Comunicación y Prensa trabajará de manera coordinada con el Vocero Presidencial, Adrián Ravier, para acompañar y comunicar los desafíos de esta nueva etapa de la Argentina. Su incorporación contribuirá a consolidar una comunicación alineada con el proceso de transformación que atraviesa nuestro país, en un contexto de estabilización económica, recuperación de la inversión y crecimiento sostenido", agregó en esta línea.

Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial, agradeció "la confianza" de Javier Milei

El Gobierno anunció el viernes la designación del economista y diputado nacional por La Pampa, Adrián Ravier, como nuevo vocero presidencial en reemplazo de Manuel Adorni. Tras el anuncio, Ravier agradeció "la confianza" del presidente Javier Milei y confirmó que asumirá la próxima semana.

La decisión se tomó durante una reunión realizada en la Quinta de Olivos, de la que también participó el actual jefe de Gabinete. "Trataré de aportar un granito de arena para comunicar los logros del Gobierno y dar respuestas a las dudas que puedan surgir en este proceso de transformación hacia una nueva Argentina", escribió.

Manuel Adorni, quien dejó la vocería y actualmente se desempeña solo como jefe de Gabinete, también se expresó a través de su cuenta de X luego de participar de la reunión en Olivos. "Todos los éxitos en esta nueva etapa, Adrián querido. Gran desafío por delante", señaló el funcionario.

Ravier fue electo diputado nacional por La Pampa para el período 2025-2029 y mantiene una relación cercana con Milei, con quien publicó el libro La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek. Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos.

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