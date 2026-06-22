22 de junio de 2026 Inicio
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Confirmaron una sesión clave para el futuro de Adorni: Diputados debate la interpelación del jefe de Gabinete

La Cámara baja se reunirá mañana desde las 14 para debatir una batería de proyectos que apuntan a citar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y evasión fiscal.

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Sesión clave en el Congreso por el futuro de Adorni: Diputados debate la interpelación del jefe de Gabinete

Sesión clave en el Congreso por el futuro de Adorni: Diputados debate la interpelación del jefe de Gabinete

Redes sociales (imagen optimizada por IA)

La Cámara de Diputados sesionará este martes a partir de las 14 con un temario que pone en el foco la eventual interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La convocatoria, formalizada con la firma del secretario parlamentario Adrián Francisco Pagán, incluye seis proyectos de resolución vinculados a pedidos de informes y citaciones al funcionario.

Jésica Cirio está imputada por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero junto a Martín Insaurralde.
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Las iniciativas legislativas apuntan a que Adorni brinde explicaciones verbales ante el cuerpo en el marco de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y evasión fiscal. El funcionario se encuentra bajo investigación judicial en una causa que encabezan el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Dentro del paquete de proyectos, tres expedientes incorporan un elemento político de mayor tensión: la posibilidad de avanzar hacia una moción de censura que podría derivar en la remoción del jefe de Gabinete. De prosperar, la Cámara no solo habilitaría su interpelación, sino también un mecanismo de control parlamentario extremo previsto en la Constitución.

El temario completo de la sesión

  • Proyecto de resolución: pedido de informes verbales al jefe de Gabinete sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos.
  • Proyecto de resolución: pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la situación patrimonial declarada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
  • Proyecto de resolución: pedido de informes verbales al jefe de Gabinete con el objetivo de impulsar una moción de censura.
  • Proyecto de resolución: pedido de informes verbales al jefe de Gabinete sobre presuntas irregularidades vinculadas a su situación patrimonial.
  • Proyecto de resolución: interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el fin de habilitar el tratamiento de una moción de censura según el artículo 101 de la Constitución Nacional.
  • Proyecto de resolución: citación al jefe de Gabinete de la Nación para el tratamiento de una eventual moción de censura.

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