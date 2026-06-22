Confirmaron una sesión clave para el futuro de Adorni: Diputados debate la interpelación del jefe de Gabinete La Cámara baja se reunirá mañana desde las 14 para debatir una batería de proyectos que apuntan a citar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y evasión fiscal. Por Agregar C5N en









Sesión clave en el Congreso por el futuro de Adorni: Diputados debate la interpelación del jefe de Gabinete Redes sociales (imagen optimizada por IA)

La Cámara de Diputados sesionará este martes a partir de las 14 con un temario que pone en el foco la eventual interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La convocatoria, formalizada con la firma del secretario parlamentario Adrián Francisco Pagán, incluye seis proyectos de resolución vinculados a pedidos de informes y citaciones al funcionario.

Las iniciativas legislativas apuntan a que Adorni brinde explicaciones verbales ante el cuerpo en el marco de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y evasión fiscal. El funcionario se encuentra bajo investigación judicial en una causa que encabezan el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Dentro del paquete de proyectos, tres expedientes incorporan un elemento político de mayor tensión: la posibilidad de avanzar hacia una moción de censura que podría derivar en la remoción del jefe de Gabinete. De prosperar, la Cámara no solo habilitaría su interpelación, sino también un mecanismo de control parlamentario extremo previsto en la Constitución.