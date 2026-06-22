La estrategia del Gobierno para demorar la jugada de la oposición contra Manuel Adorni

El oficialismo convocó a la comisión de Asuntos Constitucionales en la Cámara de Diputados para la semana que viene, con el fin de desactivar la sesión especial pedida para este martes por las bancadas contrarias.

En un intento de demorar el embate de la oposición contra Manuel Adorni en el Congreso , el oficialismo convocó a la comisión de Asuntos Constitucionales en la Cámara de Diputados para la semana que viene , con el fin de desactivar la sesión especial pedida para este martes por la oposición, donde querían votar los proyectos contra el jefe de Gabinete.

La reunión informativa se realizará el martes 30 de junio a las 15 en la Sala del segundo piso del Anexo "C" de la cámara, y fueron citados los principales referentes opositores.

Según señaló Infobae, se trata de una maniobra negociada por La Libertad Avanza (LLA) junto al PRO y al radicalismo. Al convocar a la comisión, le dan un justificativo a estos bloques para no asistir a la sesión contra Adorni el martes y sí hacerlo el miércoles para tratar el Súper RIGI (incentivo para inversiones) y el pago a los holdouts, que ya tiene media sanción del Senado y debe ser aprobado antes de que termine este mes para no incumplir un fallo de la Justicia de Estados Unidos.

Así, desde Casa Rosada buscan ganar tiempo ganar tiempo y que, en todo caso, sea la Justicia y no la política la que determine el futuro de jefe de Gabinete, mientras el tema se diluye en la agenda pública.

Varios integrantes de la oposición se manifestaron en contra de la medida del oficialismo. Uno de ellos fue Germán Martínez , titular del bloque de Unión por la Patria en Diputados. " Otra maniobra dilatoria para encubrir a Adorni. Ahora convocan a una comisión, expresando que es 'informativa' y sin fecha de dictamen . ¿Los bloques 'amigables' se prenderán en esta jugada? ¿Seguirán arrodillados frente al Gobierno?", escribió en su cuenta de X.

Por su parte, Maximiliano Ferraro, titular de la Coalición Cívica, planteó: "La creatividad del oficialismo para violar la Constitución no tiene límites. Como no tienen argumentos para defender al Jefe de Gabinete, se pusieron a inventar obstáculos, dilaciones parlamentarias y a hacer trampa para que la interpelación y la moción de censura vaya a comisión y, de esa manera, impedir que el Congreso ejerza la facultad de contralor político expresamente prevista en el artículo 101 de la Constitución Nacional".

"Quieren hacerle decir a la Constitución algo que no dice. No existe ninguna exigencia procedimental constitucional ni reglamentaria de las Cámaras en ese sentido, y si eso es así, el instituto de la moción de censura es operativo directamente en el pleno de las cámaras. Que nadie se haga el distraído, ni la distraída. Convocaron a una reunión informativa de comisión, sin fecha para dictaminar. Si La Libertad Avanza y sus aliados no firman, todo será una farsa. No habrá firmas suficientes y, por lo tanto, no habrá dictamen en condiciones de ser tratado en el recinto", añadió.

"Quieren bloquear el control del Congreso para garantizar la impunidad política de un funcionario que ya perdió la confianza de millones de argentinos. Si hoy aceptamos que una mayoría circunstancial pueda vaciar de contenido la Constitución simplemente para proteger a un funcionario así de cuestionado, mañana no quedará ningún límite al poder", concluyó el legislador.

El radical Pablo Juliano, en tanto, expresó: "A pedido de los Republicanos Selectivos, LLA citó a Asuntos Constitucionales para la semana que viene para tratar los expedientes sobre Adorni. Traducido en argentino: El oficialismo y sus aliados protegen a Adorni, cuando lo que se debe hacer es cuidar a los argentinos de funcionarios como Adorni. Valores tergiversados".