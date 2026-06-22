La respuesta de Ariel Rodríguez luego del exabrupto sobre el Mundial en TyC Sports El periodista lanzó un insulto hacia el certamen de selecciones y aseguró que es una interna entre sus compañeros. Agregar C5N en









Respondió Ariel Rodríguez. Redes sociales

Luego del insólito comentario que realizó en medio de la transmisión de la previa del encuentro entre la Selección argentina y Austria por la segunda fecha del Mundial 2026, Ariel Rodríguez explicó por qué dijo “este mundial de mierda” y aseguró que era una interna con sus compañeros.

En el video parece que el micrófono se prendió sin querer y se quejó del certamen de selecciones. Sin embargo, respondió con un video: "Me dicen que al aire sale la frase 'mundial de mierda' con Joaquín, hablando de la interna. Esta es una interna que tenemos todos los días, no es lo que pienso, no lo dije al aire".

ES UN TIPAZO @ArielRodriguezpic.twitter.com/yjhkZdyUtd — minutouno (@minutounocom) June 22, 2026 "Hablamos del buen juego y mal juego, y yo lo que digo es que es un torneo donde hay un par de equipos al ser muchos... que obviamente hay un par de selecciones que se aprovechan de eso y terminan marcando muchos goles", agregó.

Y cerró: "Estamos hablando de un muy buen mundial, que es simplemente una cargada interna que tenía con Joaquín, no es lo que pienso".