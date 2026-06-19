El Gobierno anunció que Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio a conocer la designación del diputado de La Libertad Avanza por La Pampa. "Serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente", remarcó. Por Agregar C5N en









Milei junto a Ravier.

El Gobierno anunció que el diputado libertario por La Pampa, Adrián Ravier, es el nuevo vocero presidencial. Una incorporación que se definió en la reunión que mantuvieron el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Quinta de Olivos.





El propio funcionario dio a conocer la designación del legislador pampeano: "Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial. Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido".

En tal sentido, en medio del escándalo que envuelve a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, el mandatario y el propio jefe de ministros resolvieron sumar un encargado de la comunicación libertaria.

"Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente", remarcó Adorni, quien ocupó el rol de vocero desde el 10 de diciembre de 2023, cuando Milei comenzó su período.