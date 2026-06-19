19 de junio de 2026 Inicio
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El Gobierno anunció que Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio a conocer la designación del diputado de La Libertad Avanza por La Pampa. "Serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente", remarcó.

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Milei junto a Ravier.

Milei junto a Ravier.

El Gobierno anunció que el diputado libertario por La Pampa, Adrián Ravier, es el nuevo vocero presidencial. Una incorporación que se definió en la reunión que mantuvieron el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Quinta de Olivos.

Ravier es diputado por La Pampa.
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Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial

El propio funcionario dio a conocer la designación del legislador pampeano: "Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial. Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido".

En tal sentido, en medio del escándalo que envuelve a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, el mandatario y el propio jefe de ministros resolvieron sumar un encargado de la comunicación libertaria.

"Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente", remarcó Adorni, quien ocupó el rol de vocero desde el 10 de diciembre de 2023, cuando Milei comenzó su período.

El anuncio de Manuel Adorni en redes sociales

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