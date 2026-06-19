El Gobierno anunció que Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial

El Gobierno anunció que el diputado libertario por La Pampa, Adrián Ravier, es el nuevo vocero presidencial. Una incorporación que se definió en la reunión que mantuvieron el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Quinta de Olivos.
El Gobierno anunció que el diputado libertario por La Pampa, Adrián Ravier, es el nuevo vocero presidencial. Una incorporación que se definió en la reunión que mantuvieron el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Quinta de Olivos.