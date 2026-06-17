17 de junio de 2026 Inicio
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Respiro para el Gobierno: el Senado posterga la pulseada por Manuel Adorni

El oficialismo consiguió ganar tiempo. La negociación con los bloques dialoguistas frenó la sesión de este jueves que la oposición quería utilizar para interpelar al jefe de Gabinete y trasladó la discusión a la próxima semana, con la mira puesta en el 2 de julio, cuando el funcionario tiene prevista una presentación ante la Cámara alta.

Constanza Viñas
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Constanza Viñas
Manuel Adorni consiguió un respiro en el Congreso.

Manuel Adorni consiguió un respiro en el Congreso.

Télam

Tras varios días de idas y vueltas sobre si habría o no sesión en el Senado, la oposición no logró activar este jueves la ofensiva contra Manuel Adorni. La reunión de Labor Parlamentaria resolvió postergar una semana el debate que incluía el pedido de interpelación al funcionario y la posibilidad de avanzar con una moción de censura.

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Patricia Bullrich negoció durante las últimas horas con los bloques dialoguistas y aliados, que finalmente aceptaron trasladar la sesión para el próximo jueves 25. En el temario quedarán incluidos tanto el proyecto de propiedad privada impulsado por Federico Sturzenegger como la discusión sobre la situación de Adorni.

La negociación tiene un objetivo concreto: hacer coincidir una eventual interpelación con la presentación prevista para el 2 de julio ante la Cámara alta. Sin embargo, si el Senado aprueba antes la interpelación, el informe podría quedar desplazado, ya que la Cámara debería tratar primero el pedido de explicaciones impulsado por la oposición.

Antes de la reunión de Labor Parlamentaria, los jefes de los bloques dialoguistas mantuvieron un encuentro reservado junto a Patricia Bullrich. Ninguno de los participantes realizó declaraciones al salir, aunque el clima de entendimiento quedó reflejado en una frase que se escuchó entre los senadores libertarios: hubo "humo blanco" entre los integrantes del llamado Grupo de los 44.

La presión sobre Adorni sigue siendo uno de los principales focos de tensión para el Gobierno. En las últimas semanas, incluso dirigentes de espacios habitualmente cercanos al oficialismo multiplicaron los cuestionamientos públicos y los reclamos para que diera un paso al costado.

La disputa, de todos modos, está lejos de cerrarse. La próxima escala será en Diputados, donde la oposición pidió una sesión para el 23 de junio con el objetivo de impulsar una interpelación y una eventual moción de censura.

En el Congreso describen la estrategia opositora como un trabajo de pinzas entre ambas cámaras para aumentar la presión política sobre el funcionario. La sesión fue postergada, pero la ofensiva contra Adorni sigue en marcha.

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