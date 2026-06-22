Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 23 de junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 23 de junio de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 1.
ANSES: jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
Los titulares de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo podrán cobrar sus haberes este martes 23 de junio con DNI terminado en 0 y 1.
Asignación Por Embarazo
El organismo detalló que las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 8 percibirán sus montos este martes.
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera (a partir del 9 de junio) y de la segunda quincena (estos a partir del 22 de junio) pueden cobrar hasta el 8 de julio con todos los DNI.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden cobrar sus haberes hasta el 8 de julio con todos los DNI.
Desempleo Plan 1
Los titulares de Desempleo Plan 1 podrán cobrar su asignación por junio este martes 23 con DNI terminado en 4 y 5.