Fin del misterio: la hija de Piñón Fijo reveló la cara detrás del maquillaje en un posteo por el Día del Padre

El secreto mejor guardado del espectáculo infantil salió a la luz tras décadas de mantener su rostro oculto. Fabián Gómez, el hombre detrás de Piñón Fijo, quedó al descubierto y, por primera vez, se mostró el proceso de transformación de su icónico personaje, generando un gran impacto en redes sociales.

Un video compartido por Solcito, hija de Piñón Fijo , puso fin al misterio que durante décadas rodeó el rostro detrás del maquillaje . La grabación de los años 90 fue publicada primero en su cuenta de Instagram y luego replicada por el propio payaso donde se muestra por primera vez el proceso de transformación de Fabián Gómez en su emblemático personaje. La publicación generó una ola de comentarios en redes sociales.

" Este video nació de un sueño: mi papá soñaba con que apareciéramos en Cablin ", escribió Solcito en un emotivo posteo por el Día del Padre. Cablín fue creado en 1988 y el primer canal infantil de Argentina y Latinoamérica —y el sexto en el mundo—. Con un estilo innovador, humorístico y sin cortes comerciales que marcó la televisión de los años 90.

El tape compartido por la hija de payaso más famoso de la Argentina revolucionó las redes ya que es la primera vez que se revela su verdadero rostro . Tras décadas de uno de los secretos mejor guardados del espectáculo, se le conoció la cara a Fabián Gómez y los usuarios no perdieron oportunidad para comentar sobre el suceso. "Por qué vi este video, es como enterarse que Papá Noel no existe", escribió una usuaria.

Mientras que otros celebraron el fin del misterio y dejaron mensajes emotivos para Piñón y su familia. " Creo que muchos no estábamos preparados para ver la cara de Piñón ! Pero gracias por compartir este hermoso recuerdo ! Feliz Día!"; "ay nooo, a los 29 años vengo a conocer la cara de piñón! Gracias por haber por mantenido siempre la ilusión", entre otros.

El video, grabado a comienzos de la última década del milenio para el canal infantil Cablín, muestra a Solcito y a Jere de niños en el Parque Sarmiento cuando aparece un hombre con maletín que, tras una breve interacción, comienza a maquillarse y se transforma en Piñón Fijo.

El tape es un tesoro cultural porque revela por primera vez el rostro de Fabián Gómez y su proceso de caracterización, terminando con un abrazo junto a sus hijos y un mensaje de agradecimiento: “Gracias Fabián, gracias Piñón”.

El homenaje fue compartido por el propio Piñón en sus redes y el tono familiar hizo lo suyo con la intervención de Jere, hermano de Solcito, quien comentó: “Hoy estuve todo el día sin señal. Muy lejos. Me encuentro con este recuerdo tan lindo, tan fuerte, que me pegó justo en el cuore. No tenía pensado terminar el día tan emocionado. ¡Feliz día a mis dos padres que me dio la vida: Fabián y Piñón! Los amo”.