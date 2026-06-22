La trabajo informal creció 2,2 puntos porcentuales respecto a 2025 y la subocupación aumentó 1,1

Los datos comparan el primer trimestre de 2026 con el mismo periodo del año anterior en los 31 aglomerados urbanos alcanzados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). La desocupación cayó 0,1 puntos porcentuales y el empleo creció 0,4.

El ajuste en el mercado laboral es por calidad y no cantidad.

La tasa de informalidad , de 44,2% en el primer trimestre de 2026, presentó un aumento de 2,2 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que la subocupación , de 11,1% en el último trimestre, registró una suba de 1,1 puntos porcentuales en el mismo periodo, según publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Las tasas de actividad (48,6%), de empleo (44,8%) y de desocupación (7,8%) no registraron cambios significativos respecto al mismo trimestre del año anterior. En el mismo periodo de 2025, la actividad era de 48,2%, el empleo de 44,4% y la desocupación de 7,9%.

Esta última tasa, pero en aglomerados de menos de 500.000 habitantes (5,7%) sí tuvo un aumento en el último trimestre de 0,7 puntos porcentuales interanual.

En relación al trimestre anterior, el cuarto de 2025, las tasas de actividad y de empleo de varones de 30 a 64 años se ubicaron en 90,7% y 86,0%, respectivamente, y mostraron disminuciones de 1,3 puntos porcentuales y 1,9 puntos porcentuales , respectivamente.

Por otro lado, la tasa de desocupación de aglomerados de menos de 500.000 habitantes mostró un aumento de 1 punto porcentual respecto al trimestre anterior, de 4,7% a 5,7%.

El ajuste laboral es por calidad, no por cantidad

Si bien el desempleo cayó 0,1 puntos porcentuales (p.p.), los ocupados formales cayeron del 57,8% al 55,7%, mientras que los informales se aceleraron del 42% al 44,2%.

Los últimos datos sin estacionalidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestran que mercado laboral sigue ajustándose con fuerza. Se perdieron 10.728 (-0,11%) trabajos asalariados y unos 17.685 (-0,6%) monotributistas inscriptos frente a febrero.

Al desagregar por región, se observa que la de desocupación fue del 8,7% en Gran Buenos Aires (-0,4 p.p.); 8,2% en Pampeana (+0,8 p.p.); 7,2% en Noreste (+1,1 p.p.); 5,5% en Cuyo (-0,2 p.p.); 5% en Patagonia (+0,1 p.p.) y 4,9% en Noroeste (-0,2 p.p.).