El dolor de Andrea del Boca por la muerte de un familiar: "Lo extraño cada día" La actriz recordó a su pariente directo más estimado en el especial del reality. Se quebró al aire al hablar de su vínculo y su legado en la televisión. Agregar C5N en









La artista e integrante de la casa vivió un momento emotivo al participar —en vivo— de un homenaje a uno de sus seres más queridos.

La emoción invadió la casa de Gran Hermano durante un especial por el Día del Padre que dejó uno de los momentos más sensibles de la temporada. Andrea del Boca se quebró al ver imágenes de su padre, Nicolás del Boca, y abrió su corazón frente a sus compañeros. “Nico, te extraño, papá. Mi amor, mi vida. Colorado lindo”, dijo apenas apareció la foto, sin poder contener las lágrimas.

La actriz profundizó su relato en un clima de absoluto silencio dentro de la casa. “Mi papá es, además de mi papá, mi mentor. Lo amo y lo extraño cada día”, expresó entre llanto, destacando el rol fundamental que Nicolás tuvo en su vida personal y profesional. Sus palabras impactaron tanto en los participantes como en el conductor Santiago del Moro.

Andrea también recordó el legado de su padre dentro de la televisión argentina y la influencia que tuvo en su carrera. “Es, junto con mi madre, a quienes les debo todo lo que soy”, señaló, mientras rememoraba su trayectoria como director y productor.

El instante más conmovedor llegó cuando la actriz reveló la última frase que escuchó de él antes de su fallecimiento: “Te amo”. Según contó, esa palabra marcó su despedida en un contexto íntimo y familiar que terminó de emocionar a toda la casa. “Sé que se fue en paz”, cerró con la voz quebrada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano (@granhermanoar) Quién se puede ir de Gran Hermano este lunes 22 de junio La gala de eliminación de Gran Hermano de este lunes 22 de junio llega con una placa de siete nominados y una tendencia que ya empieza a marcarse en las encuestas difundidas en redes sociales y relevamientos de seguidores del programa. En ese escenario, Sol Abraham aparece como la participante con mayor voto negativo y principal candidata a abandonar la casa.

Durante la semana 17, el liderazgo de Matías Hanssen fue clave en la conformación de la placa. El jugador utilizó su beneficio para quitar votos a cuatro participantes y luego salvó a una de las nominadas, lo que reconfiguró por completo la definición. “Son siete en placa”, confirmó Santiago del Moro al aire, dejando cerrada la lista definitiva. La placa quedó integrada por Catalina “Titi” Tcherkaski, Steffany “Campanita” Pereira, Cinzia Francischiello, Manuel “Manu” Ibero, Tamara Paganini, Emanuel Di Gioia y Solange “Sol” Abraham, tras la salvación de Nenu López antes del cierre de la votación. Las encuestas no oficiales coinciden en que Sol Abraham lidera el voto negativo, seguida de cerca por Titi Tcherkaski, lo que deja un escenario abierto. Aunque los sondeos no definen el resultado, funcionan como termómetro del público y, con diferencias ajustadas, cualquier movimiento de los fandoms podría cambiar el desenlace en la gala de este lunes.