La bomba de Julián Álvarez, que presiona para irse del Atlético Madrid: "Lo mejor es un traspaso" Tras el partido en el que la Selección venció a Austria, la Araña habló sobre su situación a nivel clubes y dejó en claro que busca otros horizontes para la continuidad de su carrera. Por Agregar C5N en









Julián Álvarez se quiere ir del Atlético Madrid. X (@Atleti)

Julián Álvarez rompió el silencio y dejó en claro su intención de salir del Atlético Madrid para incorporarse al Barcelona. La Araña ratificó sus ganas de ser transferido tras la victoria de Argentina vs. Austria.

El atacante confesó haber hablado con la dirigencia colchonera para manifestarles que la mejor opción para todas las partes es una transferencia que le permita cumplir su sueño de cambiar de aire este verano.

"La verdad que no lo sé. Creo que no es momento para hablar, pero tampoco puedo esconderme. Trato de ser una persona honesta", dijo tímidamente en diálogo con ESPN.

“No es momento para hablar de esto pero tampoco puedo esconderme, trato de ser una persona honesta. Hablé con las personas del Atlético Madrid y creo que lo mejor para todos es una TRANSFERENCIA. Quiero cumplir mi sueño”



La bomba de Julián Álvarez, pidiendo ser transferido pic.twitter.com/plm9bnmKRX — PaseClave (@paseclave__) June 22, 2026 Enseguida, la Araña agregó: "Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño".

Cuál es la situación de Julián Álvarez en Atlético Madrid Su declaración pública dinamitó la postura del Atlético de Madrid, que hasta el momento se negaba rotundamente a negociar. Este fuerte posicionamiento del exjugador del Manchester City marca un antes y un después en el culebrón, destrabando las conversaciones con el club catalán y haciendo que parezca prácticamente imposible volver a verlo con la camiseta rojiblanca la próxima temporada.

Las negociaciones, según afirman medios españoles, son encabezadas por el mismísimo Joan Laporta, que tiene como objetivo incorporar al exdelantero de River para la temporada venidera muy a pesar del blindaje del Colchonero.