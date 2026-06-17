Ley Hojarasca: el oficialismo logró el dictamen en el Senado

El oficialismo consiguió este miércoles en el Senado el dictamen favorable para la Ley Hojarasca, una iniciativa del Gobierno que elimina o modifica 63 normativas consideradas en desuso. La Libertad Avanza obtuvo el respaldo del PRO, la Unión Cívica Radical y distintas fuerzas provinciales para llevar el proyecto directo al recinto de sesiones.
La legisladora Nadia Márquez presidió el plenario de comisiones junto a Agustín Coto y defendió la propuesta. "La Ley Hojarasca es una herramienta para ordenar nuestro sistema normativo, reducir burocracia y avanzar hacia un Estado más eficiente. No se trata de quitar derechos, sino de eliminar regulaciones obsoletas que ya no cumplen ninguna función real", argumentó ante sus pares.
Los bloques opositores Convicción Federal y Justicialista impulsaron dictámenes propios con diferentes reclamos. La primera bancada solicitó omitir las reformas sobre iniciativas culturales, y el segundo espacio exigió derivar el texto a la Comisión Bicameral del Digesto Jurídico o desglosar el debate para evitar la derogación conjunta de todas las reglas.
La iniciativa desregulatoria cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y deroga desde exigencias insólitas para registrar palomas mensajeras hasta la obligación legal de portar un carnet de mochilero. El texto suprime además los programas de promoción de la apicultura y el mandato para que los funcionarios estatales compren sus vehículos de servicio exclusivamente a la industria automotriz nacional.
Las polémicas de la Ley Hojarasca: sostiene privilegios y altera leyes patrimoniales
La normativa remueve la Ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales. Esa regla derogada determina que el Estado debe preservar empresas vinculadas a la ciencia e industrias relevantes para la defensa nacional, a la vez que limita la participación de capitales extranjeros en medios de comunicación hasta un tope del treinta por ciento del paquete accionario.
Durante las negociaciones previas al dictamen, el oficialismo aceptó cambios convenientes para los legisladores. Así, la redacción final conserva las credenciales de libre circulación y estacionamiento, preserva el Círculo de Legisladores con sus respectivos fondos nacionales y resguarda la exención de impuestos y el acceso a facilidades crediticias para cooperativas a través del Banco Nación.
Finalmente, el texto aplica una excepción ante la supresión de la "ley del Lobizón" que garantiza el padrinazgo presidencial del séptimo hijo varón o de la séptima hija mujer de una pareja. Aunque la nueva letra legislativa deroga dicha norma, el texto propone que aquellos individuos ya apadrinados por un mandatario conserven su beca de estudios de forma vitalicia.