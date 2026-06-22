El Gobierno anunció que Fabián Fernández será el nuevo secretario de Comunicación y Prensa

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó la designación en reemplazo de Javier Lanari en el marco de los cambios en la comunicación de la administración libertaria, luego de que Adrián Ravier asumiera como vocero presidencial.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , anunció que Fabián Fernández será el nuevo secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno en reemplazo de Javier Lanari , luego de la asunción de Adrián Ravier como vocero presidencial en el marco de los cambios en la administración de La Libertad Avanza.

En la red social X, Adorni confirmó la designación de Fernández luego de que mantuvieran un encuentro. "Bienvenido Fabián Fernández, nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional. Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa. Fin", expresó el ministro coordinador.

Por su parte, la Vocería Presidencial repasó en las redes sociales la trayectoria del flamante funcionario: "Especialista en comunicación pública, relaciones institucionales y prensa, durante más de una década Fernández integró y acompañó distintos equipos de gestión, y desde 2023 se desempeñó exitosamente al frente del área de prensa, medios y comunicación institucional de YPF".

"Desde la Secretaría de Comunicación y Prensa trabajará de manera coordinada con el Vocero Presidencial, Adrián Ravier, para acompañar y comunicar los desafíos de esta nueva etapa de la Argentina. Su incorporación contribuirá a consolidar una comunicación alineada con el proceso de transformación que atraviesa nuestro país, en un contexto de estabilización económica, recuperación de la inversión y crecimiento sostenido" , agregó en esta línea.

En tanto, previamente, Adorni manifestó su "enorme agradecimiento" hacia Lanari por el trabajo realizado durante la gestión y le auguró el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales.

Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial, agradeció "la confianza" de Javier Milei

El Gobierno anunció el viernes la designación del economista y diputado nacional por La Pampa, Adrián Ravier, como nuevo vocero presidencial en reemplazo de Manuel Adorni. Tras el anuncio, Ravier agradeció "la confianza" del presidente Javier Milei y confirmó que asumirá la próxima semana.

La decisión se tomó durante una reunión realizada en la Quinta de Olivos, de la que también participó el actual jefe de Gabinete. "Trataré de aportar un granito de arena para comunicar los logros del Gobierno y dar respuestas a las dudas que puedan surgir en este proceso de transformación hacia una nueva Argentina", escribió.

Manuel Adorni, quien dejó la vocería y actualmente se desempeña solo como jefe de Gabinete, también se expresó a través de su cuenta de X luego de participar de la reunión en Olivos. "Todos los éxitos en esta nueva etapa, Adrián querido. Gran desafío por delante", señaló el funcionario.

Ravier fue electo diputado nacional por La Pampa para el período 2025-2029 y mantiene una relación cercana con Milei, con quien publicó el libro La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek. Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos.