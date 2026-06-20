Lilia Lemoine apuntó contra Victoria Villarruel en Rosario: "No la saludo ni loca"

La diputada de La Libertad Avanza protagonizó un nuevo capítulo de su interna con la vicepresidenta, en la previa al acto por el Día de la Bandera. "Espero que no tape el Monumento", ironizó.

La diputada Lilia Lemoine volvió a criticar a la vicepresidenta, Victoria Villarruel , en la previa al acto por el Día de la Bandera en Rosario. La dirigente de La Libertad Avanza expuso en C5N un nuevo capítulo de la interna del Gobierno.

Pese a no haber recibido invitación formal por parte del área de Ceremonial y Protocolo del Gobierno, la vicepresidenta, Victoria Villarruel, viajó igualmente a Rosario para participar del acto por la celebración del Día de la Bandera.

Ante la tensión que existe entre la vicepresidente y parte del entorno del presidente, Javier Milei, el periodista Nicolás Munafó consiguió hablar con la diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, a quién le consultó cómo iba a ser el reencuentro durante el acto a lo que respondió: "Espero que no me tape el monumento. Espero que no se me pare adelante" .

En redes sociales varios usuarios compartieron la llegada en solitario de Villarruel. Sin embargo, durante la transmisión oficial no se la vio junto al Gabinete de Milei o su hermana Karina, sino que apenas se la pudo observar a unos metros del presidente tapada por varios asistentes. Ahoras antes del inicio del acto, Clarín confirmó que "la vicepresidenta encabezará la fila del lado de los funcionarios de la provincia".

Lilia Lemoine sobre Victoria Villarruel, desde el acto por el Día de la Bandera: "Espero que no se me ponga adelante" "No la saludo ni loca" Mirá #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/45diuJ17yD

Entre los asistentes del Gobierno que sí fueron enfocados por las cámaras se encontrabans la ecretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entre otros.

Durante el Himno Nacional, Victoria Villarruel fue la única que le dio la espalda al presidente Javier Milei, al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin para poder entonar las estrofas mirando a la bandera. Mientras que el resto de asistentes estaban ubicados de cara al escenario principal donde se encontraban los mandatarios.

Así llegaba la vicepresidenta Villarruel al acto por el día de la Bandera en Rosario



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Convencido de que su excompañera en Diputados encabeza un plan destituyente amparado por un sector del círculo rojo, Javier Milei ordenó desterrar a Villarruel de la mesa chica del Ejecutivo. Desde hace dos años, la vicepresidenta no tiene contacto alguno con el primer mandatario y desde la Casa Rosada aseguran sin rodeos que ella “no forma parte del gobierno”, explicación que utilizan para justificar los desaires institucionales que reciben a diario en el Senado.

Victoria Villarruel desafía a Javier Milei y también va al acto en Rosario por el Día de la Bandera

Después de varias horas de especulaciones y en medio de fuegos cruzados, Victoria Villarruel confirmó a través de su cuenta de X que viajará a Rosario para participar del acto por la celebración del Día de la Bandera que encabezará Javier Milei el próximo sábado. Pese a no haber recibido invitación formal por parte del área de Ceremonial y Protocolo del Gobierno, la vicepresidenta se hará presente en el evento que aglomerará a todo el Gabinete con el que el Presidente apuesta por dar un nuevo gesto de unidad, en medio de las turbulencias internas por el futuro de Manuel Adorni.

“La vicepresidenta va a ir al acto en el Monumento a la Bandera”, confirmaron a C5N desde el entorno de la titular del Senado. El miércoles por la tarde, luego de que en la reunión de labor parlamentaria se acordara la suspensión de la sesión prevista para este jueves, en la que la oposición apuntaba a juntar los votos necesarios para interpelar al jefe de Gabinete por su dudoso enriquecimiento, la castrense utilizó sus redes sociales para confirmar lo que días atrás habían dejado trascender desde su propio entorno.

"El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná", tuiteó la vice. Una curiosidad: la cuenta a la que la castrense eligió responder la duda que desde su propio entorno sembraron a inicio de semana pertenece a una militante del PRO. Desde hace varios meses existen versiones que hablan de un posible acercamiento entre la segunda en la línea de sucesión y el expresidente Mauricio Macri. Pese a que desde ambos entornos lo niegan, lo cierto es que existe una interlocución entre ambos a través de importantes empresarios, instancia que llegó a oídos del Presidente, quien desde hace un año profundizó el quiebre con su vice.