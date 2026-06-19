Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la decisión del Gobierno a través de las redes sociales luego de la reunión en la Quinta de Olivos con el presidente Javier Milei. Por Agregar C5N en









Ravier es diputado por La Pampa. Redes sociales

El Gobierno anunció a Adrián Ravier, el diputado nacional por la provincia de La Pampa, como nuevo vocero del presidente Javier Milei en reemplazo de Manuel Adorni, quien ocupa también el puesto de jefe de Gabinete. La decisión se tomó en una reunión realizada en la Quinta de Olivos.

El anuncio oficial lo hizo Adorni a través de su cuenta de X: “Todos los éxitos en esta nueva etapa, Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente”.

Ravier es economista y en 2025 fue electo para ser diputado nacional por la provincia de La Pampa en el período del 2025 al 2029. Tiene un vínculo cercano al presidente con quien firmó su último libro llamado La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek.

También, es Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), tiene una Maestría en Economía y Administración de Eseade (2004) y es Doctor en Economía Aplicada con honores por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en 2009.