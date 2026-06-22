Maximiliano Pullaro advirtió que si Manuel Adorni fuese funcionario en Santa Fe "no estaría hace rato en el cargo" El gobernador santafesino consideró que el escándalo en torno al jefe de Gabinete "golpea a todos los que hacemos política y que creemos que las cosas pueden cambiar". Por Agregar C5N en









Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó este lunes que si el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fuese funcionario de su Gobierno "no estaría desde hace rato en el cargo", porque le habría exigido la renuncia y que "vaya a la Justicia mucho más rápido".

"Si fuera funcionario de Santa Fe no estaría desde hace rato en su cargo", aseguró Pullaro refiriéndose a Adorni, al tiempo que explicó que en su administración pide a sus funcionarios "honestidad, austeridad y eficiencia".

Para Pullaro, la situación de Adorni, que continúa en su cargo pese a estar investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, "golpea a todos los que hacemos política y que creemos que las cosas pueden cambiar" porque la gente piensa que "son todos iguales".

Agregó que la continuidad de Adorni en su cargo "no es una situación feliz para nadie" y "le hace mal a la República Argentina", y además impactó sobre una gestión nacional que hasta hace pocos meses "atravesaba uno de sus mejores momentos en términos de imagen pública".

"A veces la gente piensa que somos todos iguales", dijo a RadioDos en alusión a los políticos, y explicó que por eso la honestidad debe ser un requisito básico para cualquier persona que ocupe un cargo público: "No robar es fácil. El problema es ser eficiente y ser austero en la gestión", señaló.