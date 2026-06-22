22 de junio de 2026 Inicio
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Maximiliano Pullaro advirtió que si Manuel Adorni fuese funcionario en Santa Fe "no estaría hace rato en el cargo"

El gobernador santafesino consideró que el escándalo en torno al jefe de Gabinete "golpea a todos los que hacemos política y que creemos que las cosas pueden cambiar".

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Maximiliano Pullaro

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó este lunes que si el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fuese funcionario de su Gobierno "no estaría desde hace rato en el cargo", porque le habría exigido la renuncia y que "vaya a la Justicia mucho más rápido".

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"Si fuera funcionario de Santa Fe no estaría desde hace rato en su cargo", aseguró Pullaro refiriéndose a Adorni, al tiempo que explicó que en su administración pide a sus funcionarios "honestidad, austeridad y eficiencia".

Para Pullaro, la situación de Adorni, que continúa en su cargo pese a estar investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, "golpea a todos los que hacemos política y que creemos que las cosas pueden cambiar" porque la gente piensa que "son todos iguales".

Agregó que la continuidad de Adorni en su cargo "no es una situación feliz para nadie" y "le hace mal a la República Argentina", y además impactó sobre una gestión nacional que hasta hace pocos meses "atravesaba uno de sus mejores momentos en términos de imagen pública".

"A veces la gente piensa que somos todos iguales", dijo a RadioDos en alusión a los políticos, y explicó que por eso la honestidad debe ser un requisito básico para cualquier persona que ocupe un cargo público: "No robar es fácil. El problema es ser eficiente y ser austero en la gestión", señaló.

Pullaro compartió el sábado con el presidente Javier Milei y autoridades nacionales y provinciales el acto central en Rosario por el Día de la Bandera y el aniversario de la muerte del General Manuel Belgrano, un encuentro en el que no saludó a Adorni.

El mandatario santafecino reconoció que no hubo saludo entre él y el jefe de Gabinete, pero aclaró: "No lo saludé, pero no por nada en especial", y añadió: "No cruzamos ni saludo ni mirada. Tampoco le hubiese negado el saludo, pero no se dio".

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