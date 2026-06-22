22 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Renunció el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer

El funcionario presentó su dimisión también al liderazgo del Partido Laborista, ante las dudas del espacio acerca de si es "la persona idónea" para conducirlo en el escenario electoral actual, marcado por un pronunciado crecimiento de la ultraderecha que encarna Nigel Farage.

Por
Keir Starmer abandona el cargo de primer ministro del Reino Unido.

Keir Starmer abandona el cargo de primer ministro del Reino Unido.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció este lunes en una conferencia de prensa que renuncia a su cargo, así como al liderazgo del Partido Laborista. Según expresó, la decisión se debe a las dudas del partido acerca de si es "la persona idónea" para conducirlo en el panorama electoral actual, marcado por un pronunciado crecimiento de la ultraderecha que encarna Nigel Farage. La medida había sido anticipada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el fin de semana.

Donald Trump junto a Keir Starmer.
Te puede interesar:

Crisis en el Reino Unido: Trump aseguró que Starmer renunciará como primer ministro

El exalcalde de Gran Mánchester y recientemente electo diputado, Andy Burnham, es el principal candidato para ser el nuevo primer ministro.

"He escuchado la respuesta de mi partido parlamentario y la acepto con respeto", afirmó un visiblemente emocionado Starmer en una conferencia de prensa en frente a la residencia oficial de Downing Street. También agradeció el apoyo de su familia durante sus dos años al frente del gobierno.

La decisión llega luego de un fin de semana de intensas negociaciones y reflexiones sobre su futuro político. Durante los últimos meses, el premier había insistido en que resistiría cualquier intento por desplazarlo, aunque el deterioro de su imagen dentro del oficialismo terminó acelerando su salida.

La salida de Starmer convertirá al próximo jefe de gobierno en el séptimo primer ministro británico desde el referéndum del Brexit de 2016, una muestra de la persistente inestabilidad política que atraviesa el Reino Unido durante la última década.

Renunció el primer ministro del Reino Unido: cómo se elige a su reemplazante

El sistema electoral británico determina que es el partido que ganó las elecciones quien elige a la persona que ocupa el cargo de primer ministro. Por eso, Starmer pidió al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista que organice un calendario para abrir las candidaturas para el liderazgo el 9 de julio, un plazo que permite que haya un nuevo premier antes de que termine el receso de verano del Parlamento, en septiembre.

El principal favorito es Andy Burnham, alcalde del Gran Mánchester, quien acaba de regresar al Parlamento tras imponerse en una elección parcial. Su victoria revitalizó a un sector del laborismo que considera que puede recuperar el respaldo perdido por el partido.

Sin embargo, el camino hacia la sucesión no está completamente despejado. Otros dirigentes, entre ellos el exministro de Salud Wes Streeting, analizan presentar sus candidaturas, lo que podría derivar en una disputa interna con impacto sobre la estabilidad del gobierno.

Donald Trump había anticipado que Keir Starmer renunciaría como primer ministro de Reino Unido

Trump había advertido que Keir Starmer "fracasó estrepitosamente" en su gestión como primer ministro de Reino Unido y afirmó que renunciaría a su cargo, por lo que volvió a profundizar la tensión con el Gobierno británico.

En Truth Social, Trump cuestionó al funcionario británico debido a su administración en áreas clave. "Keir Starmer dimitirá como Primer Ministro del Reino Unido. Fracasó estrepitosamente en dos temas cruciales: INMIGRACIÓN Y ENERGÍA (¡EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO EN EL MAR DEL NORTE!). ¡Le deseo lo mejor! Presidente DJT", aseveró.

La publicación del republicano se produjo mientras el Reino Unido atraviesa un escenario de incertidumbre, después de que distintos medios informaran que Starmer analiza renunciar a su cargo ya que se encuentra acorralado por la falta de apoyo de ministros, diputados e integrantes del Partido Laborista, debido a que lo responsabilizan por el crecimiento de la oposición liderada por Farage.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El primer ministro británico, Keir Starmer.

El Reino Unido también prohíbe las redes sociales para menores de 16 años

Quién es Andy Burnham, el candidato para suceder a Starmer como primer ministro de Reino Unido

Quién es Andy Burnham, el candidato para suceder a Keir Starmer como primer ministro de Reino Unido

Mohammad Baqer Qalibaf, jefe de la delegación iraní en las negociaciones de paz de Bürgenstock, Suiza.

Irán abandonó las negociaciones en Suiza tras la amenaza de Trump por la resistencia en Líbano

Donald Trump / Abelardo de la Espriella

Donald Trump llamó por teléfono a Abelardo de la Espriella para felicitarlo por su triunfo electoral en Colombia

José Antonio Kast / Daniel Noboa / Santiago Peña

La derecha latinoamericana se envalentona el triunfo de De la Espriella en Colombia

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia.

Quién es Abelardo de la Espriella, el abogado que busca ser el Milei de Colombia

Rating Cero

La gala de este lunes definirá quién es el nuevo eliminado de la semana 17.

Está muy claro: quién se va de Gran Hermano este lunes 22 de junio, según la encuesta más precisa

Por el partido de la Selección argentina, Telefe no emitirá El Noticiero de la gente

Telefe cambia su grilla y levanta su programa más famoso este lunes 22 de junio

A esas diferencias personales se sumaron conflictos vinculados a presuntos favoritismos dentro del entorno familiar.

Se filtró la pelea entre las dos hijas de un famoso conductor argentino: ¿qué pasó?

Actualmente, esta impresionante evolución física le abrió nuevas puertas tanto en el mundo del entretenimiento como en los deportes de combate. 

Estrella de Juego de Tronos: así fue la impresionante transformación de Hafþór Björnsson, La Montaña

La Diosa del verbo amar preocupó a sus fanáticos que no la vieron al 100% en sus últimas performances.

Preocupación por la salud de una famosa cantante: no se encuentra al 100% y canceló sus shows

Mensajes de amor y celebración inundaron las redes sociales de los jugadores de la Scaloneta. 

Fotos y videos: cómo pasaron el Día del Padre en la concentración de la Scaloneta

últimas noticias

play
El podcast transita las relaciones familiares de los ídolos del fútbol antes y después de la fama.

"De tal palo, otra astilla": el nuevo podcast que revela el lado B de los padres de las estrellas del fútbol

Hace 10 minutos
Adiós a las alarmas de siempre: la seguridad doméstica y comercial está atravesando una transformación profunda a través de nuevos dispoisitvos inteligentes.

Adiós a las alarmas de siempre: este invento tiene inteligencia artificial y apuesta a detectar todos los detalles

Hace 25 minutos
Messiy Mbappé jugaron juntos 67 partidos oficiales en el PSG entre 2021 y 2023

¿Volverá a jugar con Messi? Mbappé confesó que Beckham lo quiere llevar a la MLS

Hace 27 minutos
La gala de este lunes definirá quién es el nuevo eliminado de la semana 17.

Está muy claro: quién se va de Gran Hermano este lunes 22 de junio, según la encuesta más precisa

Hace 28 minutos
Edinson Cavani tuvo cuatro temporadas en Boca Juniors.

Tras la salida de Edinson Cavani, Boca busca a otro experimentado jugador de selección

Hace 31 minutos