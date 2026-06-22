Renunció el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer

El funcionario presentó su dimisión también al liderazgo del Partido Laborista, ante las dudas del espacio acerca de si es "la persona idónea" para conducirlo en el escenario electoral actual, marcado por un pronunciado crecimiento de la ultraderecha que encarna Nigel Farage.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció este lunes en una conferencia de prensa que renuncia a su cargo , así como al liderazgo del Partido Laborista. Según expresó, la decisión se debe a las dudas del partido acerca de si es "la persona idónea" para conducirlo en el panorama electoral actual, marcado por un pronunciado crecimiento de la ultraderecha que encarna Nigel Farage . La medida había sido anticipada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el fin de semana.

El exalcalde de Gran Mánchester y recientemente electo diputado, Andy Burnham , es el principal candidato para ser el nuevo primer ministro.

"He escuchado la respuesta de mi partido parlamentario y la acepto con respeto" , afirmó un visiblemente emocionado Starmer en una conferencia de prensa en frente a la residencia oficial de Downing Street. También agradeció el apoyo de su familia durante sus dos años al frente del gobierno.

La decisión llega luego de un fin de semana de intensas negociaciones y reflexiones sobre su futuro político. Durante los últimos meses, el premier había insistido en que resistiría cualquier intento por desplazarlo , aunque el deterioro de su imagen dentro del oficialismo terminó acelerando su salida.

La salida de Starmer convertirá al próximo jefe de gobierno en el séptimo primer ministro británico desde el referéndum del Brexit de 2016 , una muestra de la persistente inestabilidad política que atraviesa el Reino Unido durante la última década.

Renunció el primer ministro del Reino Unido: cómo se elige a su reemplazante

El sistema electoral británico determina que es el partido que ganó las elecciones quien elige a la persona que ocupa el cargo de primer ministro. Por eso, Starmer pidió al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista que organice un calendario para abrir las candidaturas para el liderazgo el 9 de julio, un plazo que permite que haya un nuevo premier antes de que termine el receso de verano del Parlamento, en septiembre.

El principal favorito es Andy Burnham, alcalde del Gran Mánchester, quien acaba de regresar al Parlamento tras imponerse en una elección parcial. Su victoria revitalizó a un sector del laborismo que considera que puede recuperar el respaldo perdido por el partido.

Sin embargo, el camino hacia la sucesión no está completamente despejado. Otros dirigentes, entre ellos el exministro de Salud Wes Streeting, analizan presentar sus candidaturas, lo que podría derivar en una disputa interna con impacto sobre la estabilidad del gobierno.

Donald Trump había anticipado que Keir Starmer renunciaría como primer ministro de Reino Unido

Trump había advertido que Keir Starmer "fracasó estrepitosamente" en su gestión como primer ministro de Reino Unido y afirmó que renunciaría a su cargo, por lo que volvió a profundizar la tensión con el Gobierno británico.

En Truth Social, Trump cuestionó al funcionario británico debido a su administración en áreas clave. "Keir Starmer dimitirá como Primer Ministro del Reino Unido. Fracasó estrepitosamente en dos temas cruciales: INMIGRACIÓN Y ENERGÍA (¡EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO EN EL MAR DEL NORTE!). ¡Le deseo lo mejor! Presidente DJT", aseveró.

La publicación del republicano se produjo mientras el Reino Unido atraviesa un escenario de incertidumbre, después de que distintos medios informaran que Starmer analiza renunciar a su cargo ya que se encuentra acorralado por la falta de apoyo de ministros, diputados e integrantes del Partido Laborista, debido a que lo responsabilizan por el crecimiento de la oposición liderada por Farage.