Más movimientos en el Gobierno: Javier Lanari dejará de ser el secretario de Comunicación y Prensa Así lo informó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni: los cambios llegan luego de que Adrián Ravier asuma como nuevo vocero. Además, adelantó que pronto se anunciará a su reemplazante. Por Agregar C5N en









Lanari dejará su puesto en el Gobierno. Twitter

El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, comunicó oficialmente que Javier Lanari dejará su cargo en la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Nación, rol que desempeñó durante los últimos dos años y medio.

Adorni manifestó su "enorme agradecimiento" hacia Lanari por el trabajo realizado durante la gestión y le auguró el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales.

Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como Secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión. En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos. En breve anunciaremos el nombre de su… — Manuel Adorni (@madorni) June 22, 2026 Por último, se informó que el nombramiento de su sucesor se anunciará a la brevedad, con el objetivo de integrarse de manera inmediata al equipo de trabajo liderado por el vocero Adrián Ravier, flamante vocero presidencial.

Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial, agradeció "la confianza" de Javier Milei El Gobierno anunció el viernes de la semana pasada la designación del economista y diputado nacional por La Pampa, Adrián Ravier, como nuevo vocero presidencial en reemplazo de Manuel Adorni. Tras el anuncio, Ravier agradeció "la confianza" del presidente Javier Milei y confirmó que asumirá la próxima semana.

La decisión se tomó durante una reunión realizada en la Quinta de Olivos, de la que también participó el actual jefe de Gabinete. "Trataré de aportar un granito de arena para comunicar los logros del Gobierno y dar respuestas a las dudas que puedan surgir en este proceso de transformación hacia una nueva Argentina", escribió.