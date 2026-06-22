Más movimientos en el Gobierno: Javier Lanari dejará de ser el secretario de Comunicación y Prensa

El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, comunicó oficialmente que Javier Lanari dejará su cargo en la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Nación, rol que desempeñó durante los últimos dos años y medio.
Así lo informó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni: los cambios llegan luego de que Adrián Ravier asuma como nuevo vocero. Además, adelantó que pronto se anunciará a su reemplazante.
El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, comunicó oficialmente que Javier Lanari dejará su cargo en la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Nación, rol que desempeñó durante los últimos dos años y medio.
Adorni manifestó su "enorme agradecimiento" hacia Lanari por el trabajo realizado durante la gestión y le auguró el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales.
Por último, se informó que el nombramiento de su sucesor se anunciará a la brevedad, con el objetivo de integrarse de manera inmediata al equipo de trabajo liderado por el vocero Adrián Ravier, flamante vocero presidencial.
El Gobierno anunció el viernes de la semana pasada la designación del economista y diputado nacional por La Pampa, Adrián Ravier, como nuevo vocero presidencial en reemplazo de Manuel Adorni. Tras el anuncio, Ravier agradeció "la confianza" del presidente Javier Milei y confirmó que asumirá la próxima semana.
La decisión se tomó durante una reunión realizada en la Quinta de Olivos, de la que también participó el actual jefe de Gabinete. "Trataré de aportar un granito de arena para comunicar los logros del Gobierno y dar respuestas a las dudas que puedan surgir en este proceso de transformación hacia una nueva Argentina", escribió.
Manuel Adorni, quien dejó la vocería y actualmente se desempeña solo como jefe de Gabinete, también se expresó a través de su cuenta de X luego de participar de la reunión en Olivos. "Todos los éxitos en esta nueva etapa, Adrián querido. Gran desafío por delante", señaló el funcionario.
Ravier fue electo diputado nacional por La Pampa para el período 2025-2029 y mantiene una relación cercana con Milei, con quien publicó el libro La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek. Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos.